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Galatasaray'ın aylardır peşinde olduğu ismi Mourinho kaptı

Galatasaray'ın aylardır peşinde olduğu ismi Mourinho kaptı
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Galatasaray'ın da transfer listesinde yer aldığı öne sürülen Bernardo Silva, Manchester City'den ayrıldıktan sonra Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid'e imza attı. Portekizli yıldız, İspanyol deviyle 2 yıllık sözleşme yaptı.

  • Bernardo Silva, Manchester City ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Real Madrid'e transfer oldu.
  • Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bernardo Silva'nın transferinde önemli rol oynadı.
  • Bernardo Silva için Galatasaray, Benfica, Barcelona, Juventus ve Atletico Madrid de girişimde bulundu.

Transfer döneminde adı Galatasaray ile sık sık anılan Bernardo Silva'nın geleceği netlik kazandı. Sarı-kırmızılıların ilgilendiği öne sürülen Portekizli yıldız için Avrupa'nın birçok önemli kulübü de devreye girmişti.

TERCİHİNİ REAL MADRID'DEN YANA KULLANDI

Manchester City ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan Bernardo Silva, kariyerine İspanya'da devam etme kararı aldı.  Real Madrid, deneyimli futbolcuyu kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

MOURINHO'NUN ETKİSİ BÜYÜK OLDU

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun transferde önemli rol oynadığı belirtildi. Portekizli çalıştırıcının, vatandaşı olan Bernardo Silva'yı takımında görmek istediği ve yapılan görüşmelerin ardından transferin kısa sürede sonuçlandığı ifade edildi.

AVRUPA DEVLERİ DE İSTEDİ

Bernardo Silva için yalnızca Galatasaray değil, Benfica, Barcelona, Juventus ve Atletico Madrid'in de girişimlerde bulunduğu öne sürüldü. Ancak 31 yaşındaki futbolcu tercihini Real Madrid'den yana kullandı.

MANCHESTER CITY'DE 53 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 53 resmi maçta görev alan Bernardo Silva, 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli yıldızın Real Madrid'in orta saha rotasyonunda önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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