Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı bünyesinde 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.

İSTİHDAM TARİHİ 1 OCAK

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere istihdam edilecek sağlık personeli sayıları; 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 hekim, 22 bin 983 uzman tabip olacak şekilde belirlendi.