Haberler

Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanlığı'na 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı bünyesinde 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.

İSTİHDAM TARİHİ 1 OCAK

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere istihdam edilecek sağlık personeli sayıları; 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 hekim, 22 bin 983 uzman tabip olacak şekilde belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Sağlık
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCahil Avcısı:

1 diyetisyen… 2 hemşire :)

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıiSMAIL Ali:

LIMUDIA platformuna ve işlem sinyallerine güvenmek verdiğim en iyi karardı. Bir ay sonra bile hala harika sonuçlar veriyorlar. Tekrar 626.000 dolar kazandım. Rehberlik için bugün Telegram'dan (Mudiatrading) kendisine mesaj gönderebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMutlu SÜTÇÜ:

ingiliz mehmet duymasın. hava vergisi almaya başlar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatan Daş:

hepsinin psikolog olması lazım. memleket olarak kafayı yedirdiler. sigaraya bile 1 yılda 4 kez zam geldi. suç oranları yükseldi. mafyalar türedi. enflasyon koptu gitti. Bize psikolog lazım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
50 ilde FETÖ operasyonu! 288 kişi gözaltına alındı

288 kişi gözaltında! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Vadinin Ermişi'ydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi

Vadinin ermiş'iydi! Ünlü spiker ile dünyaevine girdi
Polis cenazesi konvoyuna taşlı ve sopalı saldırı

Saldırganlar polis cenazesi konvoyunu bastı! Sopalarla saldırdılar
İnfial yaratan iddia: Ankara'da hayır mağazası sahibi, Suriyeli kadınlara cinsel saldırıda bulundu

Önce istismar sonra yardım! Ankara'daki mağaza dünyaya haber oldu
Hapse girecek eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den salvolar

Hapse girecek eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den salvolar
Antalya'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Güneş doğarken ölüme gittiler! Görüntüler korkunç
Tuba Büyüküstün'den Hakan Sabancı sorularına kibar ama net tepki

Tuba Büyüküstün'ün yüzü bir anda değişti! O soru herkesi gerdi
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.