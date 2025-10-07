Haberler

Sağlık Bakanı TUSAŞ Tesislerini Ziyaret Etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ tesislerini ziyaret ederek savunma sanayii ile sağlık sektöründeki iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile beraber TUSAŞ tesislerini ziyaret etti.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu beyefendi ile birlikte TUSAŞ tesislerini ziyaret ettik. Ziyaret kapsamında; havacılık ve uzay sanayiimizin geldiği noktayı, yürütülen ileri teknoloji projelerini ve milli üretim altyapısını yerinde inceledik. Ambulans görevi yapacak genel maksat helikopterimizi de yerinde inceleyerek, bu alandaki kabiliyetlerimizi değerlendirdik. Savunma sanayiimiz ile sağlık sektörümüz arasında kurulabilecek teknoloji aktarımı, veri yönetimi, yapay zeka uygulamaları ve yerli üretim kabiliyetleri gibi alanlarda istişarelerde bulunduk. İnanıyoruz ki disiplinler arası iş birlikleri; yalnızca sektörleri değil, Türkiye'nin stratejik kapasitesini de derinleştirecek adımların öncüsüdür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
