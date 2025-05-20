SAĞLIK Bakanı Memişoğlu, Somali Sağlık Bakanı ile Görüştü

SAĞLIK Bakanı Memişoğlu, Somali Sağlık Bakanı ile Görüştü
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SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, 78'inci Dünya Sağlık Asamblesi çerçevesinde İsviçre'de Somali Sağlık Bakanı Ali Haji Adam Abubakar ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki sağlık işbirliklerinin geliştirilmesi üzerinde istişarede bulundular.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, 78'inci Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında İsviçre'de Somali Sağlık Bakanı Ali Haji Adam Abubakar görüştü.

Bakan Memişoğlu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş Somali'nin Sağlık Bakanı Sayın Ali Haji Adam Abubakar ve beraberindeki heyet ile görüşme fırsatı bulduk. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin sağlık alanındaki iş birliklerimizi daha ileri seviyeye taşımasına dair istişarelerde bulunduk. Görüşmemizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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