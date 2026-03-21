Sağlık Bakanı Memişoğlu: 36 ilaç daha geri ödeme kapsamına alındı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 27'si yerli olmak üzere toplam 36 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı ve bu durumun vatandaşların tedaviye erişimini güçlendireceğini belirtti.
"ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bayramımızın bereketi, yerli şifa müjdesi. Diyabet, hemofili, enfeksiyon hastalıkları, alerji aşıları ve kan ürünleri başta olmak üzere; 27'si yerli olarak üretilen toplam 36 ilaç daha geri ödeme kapsamına alındı. Vatandaşlarımızın en güncel tedavilere erişimini güçlendirmeye, sağlıkta yerli üretimi desteklemeye kararlılıkla devam ediyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.