Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan İsrail'in Gazze Saldırılarına Sert Tepki

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, İsrail'in Gazze'de hastaneye düzenlediği saldırıya ilişkin, "Bu saldırılar, yaşam hakkını hiçe saymakta; sağlık personelini ve masum sivilleri hedef almaktadır. Uluslararası toplumu, bu insanlık dışı saldırıların derhal durdurulması için harekete geçmeye, uluslararası hukuk kurallarını uygulamaya, sağlık personelinin ve tesislerinin güvenliğini sağlamaya davet ediyoruz" dedi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hastane bombalamayı meşru gören nasıl bir vicdandır? Gazze'deki Nasır Hastanesi'nin İsrail güçleri tarafından hedef alınmasını şiddetle kınıyoruz. İnsanların şifa bulduğu, yaralıların hayata tutunduğu, çocukların sağlığına kavuştuğu hastanelerin bombalanmasını hiçbir suretle kabul etmiyoruz. Sağlık tesislerine yönelik sistematik saldırılar yalnızca uluslararası savaş hukukuna değil, aynı zamanda insanlığın ortak değerlerine açık bir saldırıdır" dedi.

Bakan Memişoğlu, "Bu saldırılar, yaşam hakkını hiçe saymakta; sağlık personelini ve masum sivilleri hedef almaktadır. Uluslararası toplumu, bu insanlık dışı saldırıların derhal durdurulması için harekete geçmeye, uluslararası hukuk kurallarını uygulamaya, sağlık personelinin ve tesislerinin güvenliğini sağlamaya davet ediyoruz. Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Gazzeli kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Türkiye, her daim mazlumların yanında durmaya ve insani değerlerin savunucusu olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.