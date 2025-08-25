Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan İsrail'in Gazze Saldırılarına Sert Tepki

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan İsrail'in Gazze Saldırılarına Sert Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İsrail'in Gazze'de hastanelere düzenlediği saldırıları kınayarak uluslararası toplumu bu insanlık dışı eylemlere karşı harekete geçmeye davet etti.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, İsrail'in Gazze'de hastaneye düzenlediği saldırıya ilişkin, "Bu saldırılar, yaşam hakkını hiçe saymakta; sağlık personelini ve masum sivilleri hedef almaktadır. Uluslararası toplumu, bu insanlık dışı saldırıların derhal durdurulması için harekete geçmeye, uluslararası hukuk kurallarını uygulamaya, sağlık personelinin ve tesislerinin güvenliğini sağlamaya davet ediyoruz" dedi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hastane bombalamayı meşru gören nasıl bir vicdandır? Gazze'deki Nasır Hastanesi'nin İsrail güçleri tarafından hedef alınmasını şiddetle kınıyoruz. İnsanların şifa bulduğu, yaralıların hayata tutunduğu, çocukların sağlığına kavuştuğu hastanelerin bombalanmasını hiçbir suretle kabul etmiyoruz. Sağlık tesislerine yönelik sistematik saldırılar yalnızca uluslararası savaş hukukuna değil, aynı zamanda insanlığın ortak değerlerine açık bir saldırıdır" dedi.

Bakan Memişoğlu, "Bu saldırılar, yaşam hakkını hiçe saymakta; sağlık personelini ve masum sivilleri hedef almaktadır. Uluslararası toplumu, bu insanlık dışı saldırıların derhal durdurulması için harekete geçmeye, uluslararası hukuk kurallarını uygulamaya, sağlık personelinin ve tesislerinin güvenliğini sağlamaya davet ediyoruz. Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Gazzeli kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Türkiye, her daim mazlumların yanında durmaya ve insani değerlerin savunucusu olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
İsrail, Türkiye'nin son hamlesinden rahatsız: Osmanlı'yı canlandırma yönünde önemli bir adım

Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de büyük ses getirdi
Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa etti

CHP'ye 20 yıl sonra seçim kazandıran başkan istifa etti
Ahlat'ta konuşan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Artık son düzlükteyiz

Erdoğan'dan Ahlat'ta dikkat çeken mesaj: Artık son düzlükteyiz
Yok artık Saint-Maximin! Yeni takımına son dakikada galibiyeti getirdi

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çam ve Sakura'da olay istifa! Gerekçe 'yoğunluk' dendi, gerçek başka çıktı

3 yılda 1502 ameliyata giren doktorun istifasının perde arkası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.