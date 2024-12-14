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Sağlık Bakanı Memişoğlu: Her evin 3 çocuğu olmalı

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Ailemiz küçülüyor, nüfusumuz azalıyor. Bugün doğurganlık oranımız 1,5'un altına düşmüş durumda. Onun için Cumhurbaşkanımızın dediği gibi her evin 3 tane çocuğu olması lazım" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AKP Edirne 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Bir otelde yapılan kongreye; Bakan Memişoğlu'nun yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İstanbul Milletvekilleri Halis Dalkılıç ve Seda Gören Bölük, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, eski milletvekilleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muhtarlar, partililer ve vatandaşlar katıldı.

"HER EVİN 3 ÇOCUĞU OLMALI"

Toplumun 3 tane riski olduğunu belirten Memişoğlu şu ifadelere yer verdi: "Bunları hep beraber çözmemiz gerekiyor. Birincisi; hareketsizlik ve kilo. Çünkü bu toplumun yüzde 60'ı kilolu. İki; Cumhurbaşkanımız çok kızıyor; sigara ve madde bağımlılığı artı şimdi çocuklarımızın bulaştığı internet bağımlılığı. Üçüncüsü, aile; ailemiz küçülüyor. Nüfusumuz azalıyor. Bugün doğurganlık oranımız 1,5'un altına düşmüş durumda.

Bu gelecekte nüfusumuzun yaşlandığını değil, azaldığını gösterir; risktir bu. Bugün o kötülük medeniyeti dediğimiz 45 bin kişiyi katleden canilerin, doğurganlık oranı 4, bizde 1,5. Onun için Cumhurbaşkanımızın dediği gibi her evin 3 tane çocuğu olması lazım. Bu konuda da toplumun farkındalığıyla bunu başaracağına inanıyorum."

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Her evin 3 çocuğu olmalı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Sağlık
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıÖzkan Yavuz:

Sayın Bakan! Nereye bakıpta bunu diyorsunuz bilmiyorum lakin! Buyurun asgari ücretle kirada oturarak siz en az 3 çocuk yapın. İnsanlar üstün zekalı ekonomi politikalarınız sayesinde bırakın 3 çocuk yapmayı evlenemiyor. Hüloloooo...

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Haber YorumlarıTuran Şahin:

hayat pahalılığı nedeniyle gençler evlenemiyor,gençler hanım bulduda çocuk yapma işi kaldı,önce ekonomik durum önemli,doğacak çocukda fakirlikden ezileck sayın bakan,

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Haber YorumlarıTuran Şahin:

zenginlr 10 çocuk yapsın görlim,gerisi kolay,

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Ama senin gibi 0. cocugu olmamalı

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Haber Yorumlarıtaner ipek:

Bunun çetesi var cemaati var organ mafyası var tabi ki en az 3

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Millet ne derdinde bu paşazadeler ne derdinde ! Bu lafı nereden öğrendin , sağlığa bakan kişi ?

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Ama senin gibi o. Cocugu olmamalı

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Haber YorumlarıVatandaş4321:

Ya sabır!!! Bunların ülke gerçeklerinden haberi yok heralde, bu maddi şartlarda nasıl çocuk yapalım ? Ben kendime bakamazken nasıl çocuk yapayım ? Kim bakacak? Siz mi bakacaksınız ?

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Haber YorumlarıTarik Ardic:

daşak geçiyorlar

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Haber YorumlarıYeşim:

Evi zor geçindiriyoruz!!!! Birde çocuk mu yapalım? Millet patlak kredi kartıyla geziyor cebinde!!!

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