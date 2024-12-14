Sağlık Bakanı Memişoğlu: Her evin 3 çocuğu olmalı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AKP Edirne 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Bir otelde yapılan kongreye; Bakan Memişoğlu'nun yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İstanbul Milletvekilleri Halis Dalkılıç ve Seda Gören Bölük, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, eski milletvekilleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muhtarlar, partililer ve vatandaşlar katıldı.

"HER EVİN 3 ÇOCUĞU OLMALI"

Toplumun 3 tane riski olduğunu belirten Memişoğlu şu ifadelere yer verdi: "Bunları hep beraber çözmemiz gerekiyor. Birincisi; hareketsizlik ve kilo. Çünkü bu toplumun yüzde 60'ı kilolu. İki; Cumhurbaşkanımız çok kızıyor; sigara ve madde bağımlılığı artı şimdi çocuklarımızın bulaştığı internet bağımlılığı. Üçüncüsü, aile; ailemiz küçülüyor. Nüfusumuz azalıyor. Bugün doğurganlık oranımız 1,5'un altına düşmüş durumda.

Bu gelecekte nüfusumuzun yaşlandığını değil, azaldığını gösterir; risktir bu. Bugün o kötülük medeniyeti dediğimiz 45 bin kişiyi katleden canilerin, doğurganlık oranı 4, bizde 1,5. Onun için Cumhurbaşkanımızın dediği gibi her evin 3 tane çocuğu olması lazım. Bu konuda da toplumun farkındalığıyla bunu başaracağına inanıyorum."