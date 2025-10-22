Haberler

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği dijital uygulamayla artık vatandaşlar, e-Devlet ve e-Nabız üzerinden vasiyetini oluşturarak hangi organlarını bağışlayacaklarına dair seçimleri yapabilecek. Gelişmeyi duyuran Bakan Memişoğlu "Bugün bir adım atalım. Yarın hiç tanımadığınız insanlara umut olalım" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışı sürecinde büyük bir yeniliği duyurdu. Bakan Memişoğlu, artık vatandaşların e-Nabız ve e-Devlet platformları üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabileceğini açıkladı. Bu adımla birlikte, organ bağışı işlemleri hem daha hızlı hem de erişilebilir hale geldi.

"YAŞAMAK GÜZEL, YAŞATMAK DAHA GÜZEL"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Memişoğlu, vatandaşlara çağrıda bulundu. "Her Bağış Yeni Bir Hayattır" sloganıyla paylaşım yapan Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Organ bağışı sürecini çok daha kolay hale getirdik. Vatandaşlarımız artık hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabiliyor. Sizleri başka hayatlara dokunmak için organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Bugün bir adım atalım, yarın hiç tanımadığınız insanlara umut olalım. Yaşamak güzel, yaşatmak daha güzel."

Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu! E-Devlet'te yeni dönem

DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE ENGELLER KALKIYOR

Sağlık Bakanlığı, organ bağışı sürecini tamamen dijital ortama taşıyarak önemli bir yeniliğe imza attı. Vatandaşlar artık e-Nabız veya e-Devlet sistemlerine giriş yaparak kolayca bağış beyanında bulunabiliyor. Böylece süreç hem bürokratik engellerden arındırıldı hem de çok daha hızlı bir hale getirildi.

6 ADIMDA ORGAN BAĞIŞI REHBERİ

Bakanlık, yeni sistemin nasıl kullanılacağını anlatan "6 Adımda Organ Bağışı" başlıklı bir bilgilendirme videosu da yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Organ bağışıyla ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle vatandaşlarımız e-Nabız ve e-Devlet sistemi üzerinden organ bağışı beyanında bulunabilir hale geldi. Süreç dijital ortama taşındı ve artık çok daha hızlı tamamlanabilecek. Siz de e-Nabız üzerinden organ bağışı beyanında bulunmak için videodaki 6 adımı takip edebilirsiniz. Unutmayın: Her Bağış Yeni Bir Hayattır."

Erdem Aksoy
Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıyguvel:

Vasiyetim. Türk milletine kesip attığım tırnaklarımı bile bağışlaMıyorum.

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNetherill:

arkadaş bu nasıl bir nefret. bu insanlardan bu kadar nefret ediyorsan niye burda duruyorsun. vatandaşlıktan çıkıp başka ülkelere geçebilirsin.

yanıt0
yanıt1
Haber Yorumlarıyorum bükücü:

TÜRK milleti olarak sana sonbaharda dökülen YAPRAKLARI bağışlıyoruz.

yanıt0
yanıt1
Haber Yorumlarıevsatil:

edevlet bilgileri çalınmışken bağış yapta sonra çeteler peşine düşsün

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHarun SİZER:

Oargan derken buna diyenetin fetva vermesi lazım adam dindar adam alıp organını zina da kullanırsa ne olacak yada daha farklı organi ipne mi olacak yada daha farklısı aldı gitti otoban kenarına orospuluk yaptı gerçek sahibi namuslu bir vatandaştı ne olacak bu durumlar açıklansın

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRamazan:

Fetvayı ben sana vereyim, örneğin yanında çalışan birine fazladan ikramiye versen ve o para ile zina yapsa günahı sana mı? Herkes kendi özgür iradesi ile günah işler sen hayrını yap o isterse günah işlesin.

yanıt15
yanıt0
Haber YorumlarıErdem Özkır:

Cehalet, yobazlık, istemezük işte bu yorumda saklı..

yanıt11
yanıt0
Haber YorumlarıÖmer Kurtulmuş:

g.tünü kesip bi i.neye takarlar diye mi endişe ediyorsun?

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAli Yeğin:

adam edevletden sahte diploma çıkarıyor. kalbe ihtiyacı olan bir çete üyesi rahatlıkla gelip adresinden seni alıp kalbini götürebilir, iyi niyetlimbağış için ölmeni beklemeyebilirler.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
