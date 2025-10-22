E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışı sürecinde büyük bir yeniliği duyurdu. Bakan Memişoğlu, artık vatandaşların e-Nabız ve e-Devlet platformları üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabileceğini açıkladı. Bu adımla birlikte, organ bağışı işlemleri hem daha hızlı hem de erişilebilir hale geldi.

"YAŞAMAK GÜZEL, YAŞATMAK DAHA GÜZEL"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Memişoğlu, vatandaşlara çağrıda bulundu. "Her Bağış Yeni Bir Hayattır" sloganıyla paylaşım yapan Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Organ bağışı sürecini çok daha kolay hale getirdik. Vatandaşlarımız artık hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabiliyor. Sizleri başka hayatlara dokunmak için organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Bugün bir adım atalım, yarın hiç tanımadığınız insanlara umut olalım. Yaşamak güzel, yaşatmak daha güzel."

DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE ENGELLER KALKIYOR

Sağlık Bakanlığı, organ bağışı sürecini tamamen dijital ortama taşıyarak önemli bir yeniliğe imza attı. Vatandaşlar artık e-Nabız veya e-Devlet sistemlerine giriş yaparak kolayca bağış beyanında bulunabiliyor. Böylece süreç hem bürokratik engellerden arındırıldı hem de çok daha hızlı bir hale getirildi.

6 ADIMDA ORGAN BAĞIŞI REHBERİ

Bakanlık, yeni sistemin nasıl kullanılacağını anlatan "6 Adımda Organ Bağışı" başlıklı bir bilgilendirme videosu da yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Organ bağışıyla ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle vatandaşlarımız e-Nabız ve e-Devlet sistemi üzerinden organ bağışı beyanında bulunabilir hale geldi. Süreç dijital ortama taşındı ve artık çok daha hızlı tamamlanabilecek. Siz de e-Nabız üzerinden organ bağışı beyanında bulunmak için videodaki 6 adımı takip edebilirsiniz. Unutmayın: Her Bağış Yeni Bir Hayattır."