Mendilleri alınan satıcı, darbediliyormuş gibi davranıp, kendini yerlere vurdu

ZONGULDAK'ta, zabıta ekibi ile mendil satan kişinin diyaloğu, kameraya yansıdı. Yerde oturan satıcı, kendisini kaldırmak için çay ısmarlamayı teklif eden ekiplere, "Ben çay falan içemem, durumum yok" dedi. Satıcı, ardından darbediliyormuş gibi davranıp, kendini metal duvara ve yerlere vurdu. O anlar, zabıtanın yaka kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, devriye gezen zabıta ekipleri, kaldırımda oturup mendil satan kişiyi bulunduğu yerden kaldırmak istedi. Zabıtayla satıcı tartışırken, ekipler, kişiyi ikna etmek için "Gel sana bir çay ısmarlayayım" dedi. Satıcı ise "Ben çay falan içemem ağabey. Benim durumum yok. Çocuklar aç" yanıtını verdi.

Zabıta ekibi mendilleri eline alınca da satıcı darbediliyormuş gibi davranıp kendini metal duvara ve yerlere vurdu. O anlar, zabıtanın yaka kamerası tarafından kaydedildi. Zabıta, kameranın kayıtta olduğunu söyleyince de mendil satıcısı bu kez bağırmaya başladı. Zabıtanın ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, satıcıya müdahale etti. Ambulansa alınan mendil satıcısı, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı