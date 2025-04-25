Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, HaberTürk ekranlarında katıldığı bir programda söylediği yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Programda aile yapısına dair görüşlerini paylaşan Memişoğlu, aile kavramının temelinde çocuk olduğunu belirterek "Aile yapısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir toplumun temeli ailedir. Eğer çocuğunuz yoksa sadece karı koca oluyorsunuz, aile olamıyorsunuz" dedi.

"KARDEŞ ÇOK KIYMETLİ"

Çocuk sayısı hakkında da konuşan Memişoğlu "Kardeş olmak, ailenin temel taşıdır. İnsanlar çalışıyor, genelde bir çocukla yetiniyor. Ama kardeş çok kıymetli bir şey. Biz de iki kardeşiz" dedi.