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Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu aile yapısına ilişkin sözleriyle tartışmaların odağında. Memişoğlu, "Aile yapısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir toplumun temelini aile oluşturur. Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, HaberTürk ekranlarında katıldığı bir programda söylediği yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Programda aile yapısına dair görüşlerini paylaşan Memişoğlu, aile kavramının temelinde çocuk olduğunu belirterek "Aile yapısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir toplumun temeli ailedir. Eğer çocuğunuz yoksa sadece karı koca oluyorsunuz, aile olamıyorsunuz" dedi.

"KARDEŞ ÇOK KIYMETLİ"

Çocuk sayısı hakkında da konuşan Memişoğlu "Kardeş olmak, ailenin temel taşıdır. İnsanlar çalışıyor, genelde bir çocukla yetiniyor. Ama kardeş çok kıymetli bir şey. Biz de iki kardeşiz" dedi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz
Kaynak: Haberler.com / Sağlık
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Yorumlar (30)

Haber YorumlarıGürkan YALÇIN:

Doğru Söylemiş.. Çocuğun varsa aile yoksa sadece karı koca oluyorsun..

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Haber YorumlarıAlkurt:

Allah,im Bunlar Mi bizi yonetiyor.??? Kafaya bak

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Haber YorumlarıEr San:

Hiç bir açıdan tabanı olmayan bir söz. Dinimize göre aile; anne, baba ve varsa çocuklardan oluşan kutsal bir yuvadır. Çocuk şart değildir . Karı kocanın çocuğu olamıyor olabilir. Çocuk istemiyor olabilirler. Bedensel sakatlığı var çocuk yapamıyor olabilirler. Herkesin psikolojisi çocuk kaldırmaz, sinirsel rahatsızlığı olan evlenmesin de diyemezsiniz. Ailenin çocukları ölmüş karı koca yalnız kalmış olabilir. Bu saydığım durumlara rağmen çocuksuz aile aile değildir diyene cahille tartışmam derim

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Haber Yorumlarıabuzittin Kirar:

Bu küstah açıklamayı esefle kınıyorum.

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Haber Yorumlarıy.i:

yenıdogan çetesini 'Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK'dan para almak 'diyen bir insan için aile çoluk çocuk kavramı cok soyut bir kavram olmalı dostum ...

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Haber Yorumlarımurat dural:

Bu ekonomi ile çocuk değil ancak terörist yetişir

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Doğru çocuk yoksa sadece karı koca olursun. Tam anlamıyla Aile olamazsın. en kötü evlat edininlemisin. o çocuk büyütme çocuğa sahip çıkma, ona sevgi göstermeyi yaşamalısınız

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Haber YorumlarıGokhan Y :

Siz bi gidin de sonra cocuk yaparim.

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Haber YorumlarıOrhan Göksel:

AileTipleri • Çekirdek: Anne, baba ve evlenmemiş çocuk/ çocuklar birlikte yaşar. • Geniş: Çekirdek ailenin evlenmiş çocukları ve onların kendi ailelerini bir arada yaşarlar. • Gecekondu ailesi: Yatay hareketlilik sonucu köyden kente göç eden, kentin kenar semtlerinde yaşayan aile. • Üç kuşak birlikte: Birinci, ikinci ve üçüncü kuşak üyeler bir arada, aynı evde yaşarlar. • Çocuksuz çiftler: Evli ya da evli olmayan ve çocuk sahibi olmayan çiftler. bak bakıyım ne yaziyo şansın bakan çocuğu olmuyo diye hangi hakla milleti aileden saymiyosun

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Şahsi fikriniz, kimseyi bağlamaz

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