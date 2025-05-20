Sağlık Bakanı Memişoğlu Cenevre'de Irak ve Bahamalar Mevkidaşlarıyla Görüştü

Sağlık Bakanı Memişoğlu Cenevre'de Irak ve Bahamalar Mevkidaşlarıyla Görüştü
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cenevre'de düzenlenen 78'inci Dünya Sağlık Asamblesi'nde Irak ve Bahamalar sağlık bakanlarıyla görüşerek ülkeler arası sağlık iş birliğini güçlendirmeyi amaçladı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Cenevre temasları kapsamında Irak Sağlık Bakanı Salih El-Hasnevi ve Bahamalar Sağlık Bakanı Michael Darville ile görüştü.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 78'inci Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında gittiği Cenevre'de Irak Sağlık Bakanı Salih El-Hasnevi bir araya geldi. Bakan Memişoğlu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu yıl 78'incisi düzenlenen Dünya Sağlık Asamblesi vesilesiyle Iraklı mevkidaşım Sayın Salih El-Hasnevi ve beraberindeki heyet ile bir araya geldik. Türkiye ile Irak arasındaki tarihi ilişkiler ve sağlık alanındaki iş birlikleri üzerine istişarelerde bulunduk. Görüşmemizin ikili ilişkilerimizin güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum" dedi.

Bakan Memişoğlu temasları kapsamında ayrıca, Bahamalar Sağlık Bakanı Michael Darville ile görüştü. Görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Cenevre'de Bahamalar Sağlık Bakanı Sayın Michael Darville ve beraberindeki heyet ile verimli bir görüşme gerçekleştirme fırsatı bulduk. Küresel sağlığın bugünü, gelecek beklentileri ve iş birliği alanlarına dair geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulunduk. Görüşmemizin ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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