Sağlık Bakanı Koca: Malatya'daki Depremde Sağlık Açısından Olumsuzluk Yaşanmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremde sağlık açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı. Malatya ve Kahramanmaraş İl Ambulans Servisi Başhekimliklerine çağrı olmadığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bugün saat 16.39'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin; "Deprem sonucunda sağlık açısından bilinen bir olumsuzluk yaşanmamış, Malatya ve Kahramanmaraş İl Ambulans Servisi Başhekimliklerine çağrı olmamıştır" açıklamasını yaptı.

AFAD; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, bugün saat 16.39'da ve 16.40'ta, 6.35 ve 7 kilometre derinlikte, 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Saat 16.39'da meydana gelen Malatya Yeşilyurt merkezli 4.8 büyüklüğündeki deprem sonucunda sağlık açısından bilinen bir olumsuzluk yaşanmamış, Malatya ve Kahramanmaraş İl Ambulans Servisi Başhekimliklerine çağrı olmamıştır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."