Sağlık Bakanı Koca, kalp nakli yapılan hastayı paylaştı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'dan yapılan kalp bağışının İstanbul'da bir hayatı kurtardığını ifade ederek, Organ bağışı konusundaki önyargılarımız üzerinde düşünelim. 1417 hastamız kalp nakli için bekliyor. Beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların aileleri bağış kararına açık olmalı dedi. Koca ayrıca, gerçekleştirilen kalp nakli sürecine ait görüntüler paylaştı.

Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, SAATLER İÇİNDE HAYAT Bir bağış kararı ve kalp nakli. İleri kalp yetmezliği sebebiyle takip altına alınan hastamıza, şikayetlerinin artması üzerine Nisan ayında yapay kalp takıldı ve 27 Eylülde, uygun bağış olmasıyla kalp nakli yapıldı. Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen bağışçının kalbi, 1 saat 15 dakikalık uçuşun ardından Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesine ulaştırıldı. 11.25'te başlayan nakil ameliyatı 17.00'de bitirildi ve hastanın yeni kalbi kendiliğinden atmaya başladı. Hastamız Ramazan Bey'e geçmiş olsun diyor, ekibimizi kutluyoruz. Bağışlanmış bir organ varsa hayat onların ellerinde! Organ bağışı konusundaki önyargılarımız üzerinde düşünelim. Bin 417 hastamız kalp nakli için bekliyor. Beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların aileleri bağış kararına açık olmalı ifadelerini kullandı.

Bakan Koca ayrıca, gerçekleştirilen kalp nakli sürecine ait görüntüler de paylaştı. (DHA)