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Sağlık Bakanı Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokak hayvanları ile ilgili TBMM'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Son günlerde artan kuduz vakaları üzerinden konuşan Bakan Koca, "Bir tedbir alınması gerektiği kuduz vakalarının artışından da belli. Peki tedbir ötenazi mi olmalı? Açıkçası insani olarak gönlüm ötenaziden taraf değil." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de görülen kuduz vakalarına ilişkin tedbir alınması gerektiğini fakat tedbir olarak ötanazi uygulamasından yana taraf olmadığını belirtti.

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"GÖNLÜM ÖTANAZİDEN TARAF DEĞİL"

Bakan Koca, son günlerde kuduz vakalarında artışın söz konusu olup olmadığına ilişkin soruya "Bir tedbir alınması gerektiği kuduz vakalarının artışından da belli. Tedbir ötanazi mi olmalı, açıkçası insani olarak gönlüm ötanaziden taraf değil." karşılığını verdi.

TÜRKİYE'DE KUDUZ KARANTİNALARI

Sahipsiz hayvanlar ve kuduz vakaları, sadece olaya maruz kalanları değil, bölgede yaşayan insanları da olumsuz etkiledi. Aralarında Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Erzurum ve Bursa'nın da bulunduğu illerin belli bölgelerinde son 5 yılda karantina süreçleri uygulandı.

Şubat ayında Gaziantep'in İslahiye ilçesi Kazıklı Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin vatandaşlara saldırması üzerine 6 aylık karantinaya gidildi. Yolbaşı Mahallesi'nde de vatandaşlara saldıran köpeklerin kuduz hastalığı taşıdığının belirlenmesi üzerine 24 Mayıs'ta 6 aylık karantina uygulaması başlatıldı. Şırnak'ın Uludere ilçesi Ortasu Köyü, geçen yıl tespit edilen kuduz vakası nedeniyle 5 Nisan'a kadar karantinada kaldı. Son olarak ise Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sahipsiz köpeklerde kuduz vakasına rastlanması üzerine 8 Haziran'da Batıkent ve Payamlı mahallerinde karantina uygulaması başlatılmıştı.

SOKAK HAYVANLARINA YÖNELİK KANUN TASLAĞI

AK Parti, sokak hayvanları ile ilgili yeni düzenleme için Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişikliğe hazırlanıyor. İngiltere'deki düzenlemeye benzer bir teklif hazırlandı. AK Parti kaynakları, teklifte sahipsiz köpeklerin uyutulmasına ilişkin düzenlemenin de olacağını söyledi.

30 GÜNÜN SONUNDA SAHİPLENİLMEYENLER UYUTULACAK

Her belediye, barınaklarındaki kapasite kadar köpeğin fotoğraflarını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanı yayınlayacak. Her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün beklenecek. 30 gün sonunda sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak. AK Partili kaynaklar uyutma yöntemi için "merhamet koşulları içinde, acısız, iğne kullanılan bir yöntem olacak" değerlendirmesini yaptı. Uyutulan köpeklerden boşalan barınaklara sokaktan toplanan yeni köpekler gelecek ve süreç aynı şekilde devam edecek.

SAHİPLENİLENLERE ÇİP TAKILACAK

Sahiplenilen hayvanlara ise çip takılacak. Sahiplenen kişinin sorumluluklarını yerine getirip getirmediği takip edilecek. Kedi, köpek gibi evcil hayvanlara çip takılarak dijital kimlik sistemi getiren, ev hayvanlarını terk edenlere yaptırımlar öngören Hayvanları Koruma Kanunu Temmuz 2021'de yürürlüğe girmişti. Yasa, sokak hayvanlarının da kısırlaştırılarak popülasyonunun azaltılmasını öngörüyor.

Kaynak: AA / Sağlık

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Yorumlar (2)

Emin Tas:

Hükümet uyuma sokakları köpeklerden temizle

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şahabettin Ayyıldız:

İnsanlar tedavi olamıyor ötenazi aşamasına gelmişler onlara gönüller razı mı?

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