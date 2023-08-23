Sağlık Bakanı Kırşehir'de vatandaşların taleplerini dinledi

Şehir Buluşmaları programı kapsamında Kırşehir'e gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde vatandaşların taleplerini dinledi. Bakan Koca, STK temsilcileriyle de bir araya gelerek sağlık sorunlarının giderilmesi için talimatlar verdi.

Şehir Buluşmaları programları çerçevesinde Kırşehir'e gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde vatandaşın taleplerini dinledi.

Programda Kırşehir Valiliği ziyaretinin sonrasında AK Parti Kırşehir Teşkilatı'nı ziyaret eden Bakan Koca, İl Başkanı Seher Ünsal'dan teşkilat yapılanması ve Kırşehir için düşünülen projeler hakkında bilgiler alarak partililerle sohbet etti.

Şehir Buluşmaları programında Kırşehir'de faaliyet gösteren STK temsilcilerini dinleyen Bakan Fahrettin Koca, burada vatandaşın taleplerini alarak sağlık sorunlarının giderilmesi noktasında talimatlar verdi. - KIRŞEHİR