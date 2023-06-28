Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay'da sağlık sorunlarını çözecek hastanelerin açılacağını açıkladı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı namazını Hatay'ın Antakya ilçesindeki Hacı Cuma Kahraman Camii'nde kıldı. Bakan Koca, "Hastanelerimizin devreye girmesiyle Hatay'ın önümüzdeki 30, belki 40 yıllık sağlık sorunu çözülmüş olacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve beraberindeki heyet, Kurban Bayramı namazını Hatay'ın Antakya ilçesindeki Hacı Cuma Kahraman Camii'nde kıldı. Burada vatandaşlarla bayramlaşan Bakan Koca, ardından açıklamalarda bulundu. Depremden etkilenen vatandaşların ve tüm milletin Kurban Bayramı'nı kutlayan Bakan Koca, Hatay'ın sorunlarının büyük olduğunu, ilk süreçte yaşam şartlarını düzenlemek, tarihi dokuları ve kültürel yapısıyla korunarak Hatay'ı yeniden inşa etmek olduğunu söyledi.

Hatay'ın külterel dokusunun korunacağını ve tarihi Ulu Cami, Habibi Neccar Cami ve Meclis Binası da dahil olmak üzere planlamanın yapıldığını belirterek, "Restorasyon ve inşaat çalışmaları en kısa sürede başlayacak. Hatay'ımızı yalnız bırakmayacağız. Özellikle Hatay'la yakından ilgilenmeye gayret ediyorum. Bundan sonraki süreçte de bu gayretime devam edeceğim. Özellikle bu süreçte Hatay'da büyük olan sorunları hep birlikte çözeceğiz. Devletimiz bu sorunları çözmeye kudretli. Aziz milletimiz bir olduğunda çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığını bilelim. Kederli geçirdiğimiz ikinci bayramımız. Kederli geçirmemizin nedeni kayıplarımızın çok olması. Allah hepimize sabırlar versin" ifadelerini kullandı.