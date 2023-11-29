Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den getirilen 23 hastanın durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'ye getirilen 23 Gazzeli hastanın durumunu açıkladı. Hastaların ağırlıklı olarak çocuk ve gençlerden oluştuğunu belirten Koca, hastaların ortopediyle ilgili sorunları olduğunu ve Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavilerinin planlandığını söyledi. Ayrıca, Gazzeli hastalar için bölgede kurulacak sahra hastanesiyle ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Türkiye'ye getirilen 23 Gazzeli hastanın durumuna ilişkin, "Ağırlıklı çocuk ve gençlerden oluşan bir hasta grubu, en küçüğü 7 aylık bir bebeğimiz. Hastaların ağırlıklı kısmı daha çok ortopediyle ilgili, kırıkları, travmaları yoğun. 23 hastayı Etlik Şehir Hastanemize alarak hemen tedavilerini planlayacağız." dedi.

Koca, Milli Savunma Bakanlığına ait uçakla Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan alınarak tedavi için Türkiye'ye getirilen Gazzeli 23 hasta ile beraberindeki 21 refakatçiyi Etimesgut Havalimanı'nda karşıladı.

Sağlık görevlileri ile görüşen, aralarında 7 aylık yaralı "Hala Asraf" isimli kız bebeğin de bulunduğu kanser ve ortopedi hastalarıyla yakından ilgilenen ve sohbet eden Koca, hastalara ambulanslara alınma sürecinde de eşlik etti.

Bakan Koca, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün Gazze'den dördüncü tahliyenin gerçekleştirildiğini işaret ederek "23 hastamız ve beraberindeki 21 refakatçi ile birlikte 44 kişi Türkiye'ye geldi. Bugüne kadar 114 hastamız ve 86 refakatçi ile toplam 200 kişiyi Gazze'den getirmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Bugün getirilenlerden 4'ünün onkoloji hastası olduğunu anlatan Koca, "Ağırlıklı çocuk ve gençlerden oluşan bir hasta grubu, en küçüğü 7 aylık bir bebeğimiz. Hastaların ağırlıklı kısmı daha çok ortopediyle ilgili, kırıkları, travmaları yoğun olan hastalarımız. Bir hastamızın da göz ile ilgili travma sorunu var. 23 hastayı Etlik Şehir Hastanemize alarak hemen tedavilerini planlayacağız." diye konuştu.

"Sahra hastanesi, Gazze'nin içerisinde olacak"

Bakan Koca, Gazzeli hastalar için bölgede kurulacak sahra hastanesi ile ilgili soru üzerine, bu konuda Mısır'da olan sağlık ekiplerinin Gazze'de yerinde inceleme yaptığını ve üç bölgenin tespit edildiğini anımsattı.

Koca, gelecek birkaç gün içinde sahra hastanesinin nerede kurulacağı kararının verileceğini anlattı.

"Sahra hastanesi Gazze'nin içerisinde mi kurulacak? Çatışma ortamını etkileyecek bir durum olur mu?" sorusu üzerine Koca şöyle bilgi paylaştı:

"Sahra hastanesi, Gazze'nin içerisinde olacak. Refah Sınır Kapısı'na yakın, güvenli olduğunu düşündüğümüz bölgede planlıyoruz. Mısır, İsrail ve Türkiye'den oluşan koordinasyon ekibi yakın iletişim halinde. Güvenli bir bölge olmasını önemsiyoruz ve bu çerçevede üç alanı tespit etmiştik. O üç alanla ilgili de dün yerinde inceleme yapıldı, önümüzdeki günlerde bunu netleştirmiş olacağız. Biz hastaları erken dönemde, Gazze'de yerinde tedavi etmek istiyoruz."

"Tahliyeler önümüzdeki günlerde de devam edecek"

Bakan Koca, gelecek günlerde Gazzeli hasta ve yaralılarla ilgili yeni tahliyeler olup olmayacağına ilişkin soruya "Koordinasyon ekibimiz çalışmalarına devam ediyor. Bu tahliyeler önümüzdeki günlerde de devam edecek." yanıtını verdi.

"Sahra hastaneleri konusunda İsrail'in tavrı nedir?" sorusu üzerine de Koca şu değerlendirmede bulundu:

"Sahra hastaneleri ile ilgili bizim talebimiz Gazze'ye yakın bölgede olması şeklinde oldu. Koordinasyon ekibinde İsrail de var biliyorsunuz. Dolayısıyla bu noktada önümüzdeki günlerde yapılan çalışmalarla bir sonuç alacağımızı ümit ediyorum."

Gazzeli hastalar, Etimesgut Havalanı'nda hazır bekletilen ambulanslarla Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.