Ayak sağlığı söz konusu olduğunda, merkez isimlerinden ziyade hizmeti sunan podologların uzmanlığı ve deneyimi belirleyici oluyor. Bu nedenle doğru bilgiye dayalı bir araştırma yapmak önem taşıyor. Bu yazıda, Türkiye'nin en iyi podologlarını derledik…

? Podolog Elif Demir

2000'li yılların başında Acıbadem Hastanesi'nin ilk podoloğu olarak meslek hayatına başlayan Elif Demir ; Portekiz ve İspanya gibi ülkelerde aldığı eğitimlerle uluslararası podoloji uygulamalarını Türkiye'ye taşıyan en iyi isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Almanya, Portekiz ve İspanya'dan aldığı eğitimler alan ve Başkent Üniversitesi Hastanesi başta olmak üzere çeşitli sağlık kuruluşlarında edindiği deneyimlerin ardından, 2017 yılında kendi ayak sağlığı merkezini kurarak çalışmalarını burada sürdüren Demir, klinik podolojiden koruyucu ayak sağlığına kadar geniş bir alanda hizmet veriyor.

Ayak sağlığının yalnızca estetik bir konu olmadığını, genel vücut sağlığını doğrudan etkilediğini vurgulayan Podolog Elif Demir, özellikle tırnak batması, nasır, mantar enfeksiyonları ve diyabetik ayak problemlerinde erken müdahalenin önemine dikkat çekiyor. Modern podoloji yaklaşımlarını yakından takip eden Elif Demir; özellikle de tırnak mantarı, tırnak batması ve nasır alanlarında uzmanlaşmıştır.

2) Avrasya Ayak Sağlığı Merkezi

2017 yılında kurulan Avrasya Ayak Sağlığı Merkezi, podoloji alanında sunduğu profesyonel hizmet anlayışıyla en iyi merkezler arasında yer alıyor. Futbol, sanat ve cemiyet dünyasından pek çok tanınmış ismi ağırlayan merkez, ayak sağlığına bütüncül bir yaklaşım sunarak hem koruyucu bakım hem de tedavi odaklı uygulamalarıyla öne çıkıyor. Alanında uzman podolog kadrosu ve modern donanımıyla hizmet veren merkez, hijyen ve hasta güvenliğini öncelik olarak benimsiyor.

Ayak sağlığının yaşam kalitesi üzerindeki etkisine dikkat çeken Avrasya Ayak Sağlığı Merkezi kurucusu Elif Demir, düzenli podolojik bakımın; tırnak batması, nasır, mantar ve sporcu ayağı gibi yaygın sorunların önlenmesinde önemli rol oynadığını vurguluyor. Merkezde, her danışanın ayak yapısı ve yaşam alışkanlıkları dikkate alınarak kişiye özel uygulamalar planlanırken, doğru ayakkabı seçimi ve günlük ayak bakımı konusunda da bilgilendirme yapılıyor. Bu yaklaşım, ayak sağlığının uzun vadede korunmasını hedefleyen merkezler arasında Avrasya Ayak Sağlığı'nı öne çıkarıyor.

3) Proeva Ayak Bakım Merkezi

Podoloji alanında sunduğu profesyonel bakım hizmetleriyle öne çıkan Proeva Ayak Bakım Merkezi, ayak sağlığının korunmasına yönelik koruyucu ve uygulamaya dönük çözümleriyle dikkat çekiyor.

Merkezde; tırnak batması, nasır ve cilt kaynaklı ayak problemlerine yönelik kişiye özel değerlendirmeler yapılırken, hijyen standartları ve güncel podolojik uygulamalar ön planda tutuluyor.

4) Serpil Şirin Karaca

Podoloji alanında uzun yıllara dayanan mesleki deneyimiyle öne çıkan Serpil Şirin Karaca, ayak sağlığına yönelik uygulamalarında koruyucu bakım anlayışını merkeze alan isimler arasında yer alıyor. Tırnak batması, nasır ve cilt problemleri başta olmak üzere yaygın ayak sorunlarında kişiye özel çözümler sunan Karaca, ayak sağlığının genel vücut dengesiyle doğrudan ilişkili olduğunu vurguluyor.

5) Podolog Fatma Özer

Podoloji alanında sürdürdüğü mesleki çalışmalarıyla dikkat çeken Podolog Fatma Özer, ayak sağlığının korunmasına yönelik uygulamalarında koruyucu bakım anlayışını ön planda tutan isimler arasında yer alıyor.

Tırnak batması, nasır ve cilt kaynaklı ayak problemlerine yönelik kişiye özel değerlendirmeler yapan Özer, düzenli podolojik bakımın ve doğru ayak bakım alışkanlıklarının, ilerleyen dönemde oluşabilecek daha ciddi sorunların önlenmesinde önemli rol oynadığını vurguluyor.