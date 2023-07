Rusya ve Almanya'nın organik antibiyotiği Aksaray'dan

Aksaray'dan Rusya'ya ihraç edilen organik sarımsaklar antibiyotik ilaç fabrikasında ilaçlarda kullanılıyor

AKSARAY - Aksaray topraklarında ilk olarak organik ve GDO'suz olarak üretilen sarımsaklar yurtdışına ihraç edilerek antibiyotik ilaç fabrikalarında ilaçlarda kullanılıyor. Rusya'nın ardından Almanya'da Aksaray'dan sarımsak talebinde bulunurken, titizlikle üretilen ve paketlenen sarımsaklar yurtdışına gönderiliyor.

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da üretilen organik sarımsaklar yurtdışına ihraç ediliyor. Türkiye'de ilk olan sarımsak ihracatı Aksaray'ın merkeze bağlı Acıpınar köyünden gerçekleştirilirken, organik ve GDO'suz olarak üretilen sarımsaklar yurtdışından yoğun talep görüyor. Aksaray dışında Türkiye'nin hiçbir ilinden yurtdışına sarımsak ihracatı yapılmazken, 2017 yılında Rusya ile başlayan ihracata şimdi de Almanya talepte bulundu. Aroması, selenyum ve germanyum oranlarının yüksek olması ve iri taneli olması nedeniyle talep edilen sarımsaklar yurtdışında antibiyotik ilaç üretimi yapan fabrikalarda ilaçlarda kullanılıyor. 2017 yılından beri her yıl Rusya'ya yapılan sarımsak ihracatında bu yılki talep 200 ton. Bin ton talepte bulunan Almanya ise Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan anlaşma sürecini bekliyor.

"Şu an Rusya'ya gidiyor ama Almanya ile anlaşma halindeyiz"

Acıpınar köyünde Aydın Öngün ve gelini Ebru Öngün tarafından üretilen sarımsakların pazarlama ve satışında yardımcı olan Uğur Öngün (32), 15 yıldır ailesinin sarımsak ürettiğini ve geçimini bu şekilde karşıladığını belirterek, "Ben yurtdışında eğitimlerimi tamamladıktan sonra buraya gelip aileme satış noktasında bazı firmalarla iletişime geçtim ve başarılı olduk. İlk defa Türkiye'den Rusya'ya 2017 yılında ilk sarımsak ihracatımızı gerçekleştirdik ve hali hazırda ihracatımız devam ediyor. Şu an özellikle Rusya'ya gidiyor ama Almanya ile anlaşma halindeyiz. Anlaşmamız kabul olursa bu yıl büyük bir miktar Almanya haline göndermeyi planlıyoruz. Şu an oraya numunelerimiz gitti. Taleplerimiz yüksek, çok büyük derecede bir talep var. Özellikle bizim kendi Aksaray sarımsağımızdan" dedi.

"Selenyum ve germanyum oranlarının yüksek"

Türkiye'nin bazı bölgelerinde sarımsak üretimi yapıldığını, ancak Aksaray'daki sarımsağın bazı minerallerinin yüksek olduğunu belirten Uğur Öngün, "Türkiye'nin 4-5 bölgesinde sarımsak üretimi gerçekleştiriliyor. Ancak bizim Aksaray'da üretimini yaptığımız sarımsaklar özellikle kışlık bir çeşit olduğu için, raf ömrü uzun olduğu için ve Rusların antibiyotik firmasında, fabrikasında kullandıkları için, içindeki selenyum ve germanyum oranlarının yüksek olmasından dolayı, acıdaki keskinliğini de gösteriyor bu arada. Bu aromasından çok memnun kaldıkları için şu an bizden aşırı derecede bir talep, bin ton kadar bir talepte bulundular. Antibiyotik fabrikasının alma sebebi ise bizim Aksaray'da Tuz Gölü havzası ve Hasan Dağı'nın topraklarındaki elementlerin sarımsağı etkilemesi, yani sarımsaktaki selenyum ve germanyum oranlarının yüksek çıkması, antibiyotik firmasının bunu detaylı bir şekilde laboratuvarlarında inceleyip buna aşırı derecede bir talep etmesiydi. Biz de buna bağlı olarak şuan üretimimizi geliştirdik, yükselttik" diye konuştu.

Rusya aynı sarımsağı üretmeye çalıştı ama başaramadı

Rusya'nın aldığı sarımsakların bir kısmını ilaç fabrikasında kullandığını belirten Uğur Öngün, bir kısmını da aynı özelliklerde yetiştirmek istedikleri uçun kullandıklarını belirterek, "Onlar bir kısmını antibiyotik firmasında değerlendiriyorlar, antibiyotikte kullanıyorlar. Bir kısmını da Türkiye'den ürün almamak için üretmeye çalışıyorlar. Bizim görüşme yaptığımız mühendislerle, orada çok küçük bir alanda üretim yapmışlar ama iklim şartları ve toprak yapısından dolayı maalesef istenilen sonuçlara ulaşılamamış. Bu nedenle de aşırı talep var. Bu yıl inşallah bin ton kadar Almanya'ya gönderme planımız var" ifadelerini kullandı.

"Organik sarımsaklar GDO taramasından sonra gönderiliyor"

Rusya'nın her türlü test ve laboratuvar sonuçlarına baktığını belirten Uğur Öngün, "Şu an üretim alanımız ortalama yüz bin metrekare alanda. Ortalama buradan 200-220 ton bandında üretimimiz var. Ama ihracata uygunluk düzeyi ise ortalama 150-160 ton bandında. İhracat yaptığımız için aslında biz ilk defa Rusya'ya ürün gönderirken, biliyorsunuz Rusya çok sıkıntılı bir ülke ihracat noktasında. GDO taramaları istedi bizden. Ürünlerimizi suladığımız baraj sularımızın tahlil raporlarını dahi istedi. Çünkü organik tarım yapıyoruz, organik tarımda her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Biz ihracattan önce bunların GDO taramalarını ve tescili için başvuru yaptık. Şu an tescil noktasında Aksaray Ticaret Odamız zaten devam ettiriyor. GDO taramalarımız ise Ankara'da Tarım Bakanlığında yaptırıyoruz. Ürünlerimizin her hangi bir GDO'su yok. Genetiğiyle hiçbir şekilde oynanmamış, insan sağlığına her hangi bir sıkıntısı yok ve organik tarım olarak da devam ediyoruz. Bu da dış pazarda bizim için çok büyük bir artı" şeklinde konuştu.

Sarımsaklara çocukları gibi bakarak yetiştirdiklerini belirten Ebru Öngün, "Bizim sarımsaklarımız Aksaray'da değil Türkiye'de bir ilk. Organik tarım ve Türkiye'de ilk ve tek ihracatı biz yapmış bulunmaktayız. Sarımsaklarımız çok değerlidir. Aroması olsun, ilaçsız, katkısız üretimi olsun her türlü Türkiye'yi şaha kaldırmış bulunmakta. Sarımsaklarımıza kendi ellerimizle çocuğumuz gibi bakarak büyütüyoruz" dedi.

İşletme sahibi Aydın Öngün ise "Antibiyotik ilaç fabrikalarında kullanıyorlar bizim buradaki sarımsağı. Gübresiz olduğu için, organik olduğu için, bakanlıkla çalıştığımız ve kaç tane denetimden geçtiğimiz için onlar öyle ilaç sanayiinde kullanıyorlar. Almanya ve Rusya'nın antibiyotiğini buradan biz gönderiyoruz" diye konuştu.