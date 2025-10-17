Diş Tedavisi Korkusuna Çözüm: Genel Anestezi

TÜRKİYE'de her 4 kişiden 1'inin yaşadığı diş tedavisi korkusu ağız ve diş sağlığı olumsuz etkiliyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde kurulan 'Genel Anestezi' birimi, özellikle engelli bireyler ile çocuklar ve diş korkusu yaşayanlar için uygulanan yöntemle, hastalar genel anestezi altında uyutularak ağrısız ve rahat şekilde, diş tedavileri gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar 600'ün üzerinde hastanın tedavi edildiği merkeze, çevre illerden de çok sayıda hasta başvuruyor.

Diş tedavisi sırasında yaşanan korku ve kaygı nedeniyle ağız ve diş sağlığı olumsuz etkileniyor. Diş tedavisi korkusu, toplumun önemli kesiminde ağız ve diş sağlığının ihmal edilmesine, dolayısıyla daha ileri seviyede diş çürükleri, diş eti hastalıkları ve diş kayıpları gibi ciddi problemlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu soruna çözüm üretmek amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde hayata geçirilen Genel Anestezi Birimi, özellikle engelli bireyler, çocuklar ve diş korkusu yaşayan hastalar için kolaylık sağlıyor. Birimde uygulanan yöntem sayesinde, hastalar diş tedavileri süresince genel anestezi altında uyutulup ağrı, korku ya da rahatsızlık hissetmeden tedavi olabiliyor. Böylece hem hastaların psikolojik rahatlığı sağlanıyor hem de diş hekimlerinin işlemleri daha kontrollü ve verimli biçimde gerçekleştirmesine imkan tanınıyor. Kuruluşundan bu yana 600'ün üzerinde hastanın tedavisinin gerçekleştirildiği birim, kısa sürede hem Rize hem de çevre illerden yoğun talep görmeye başladı. Birim, özellikle çocuklar, zihinsel veya bedensel engelli bireyler ile diş tedavisi korkusu yaşayan yetişkinler için önemli bir merkez haline geldi.

RTEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız-Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Mert Karabağ, "Diş hekimi korkusu aslında birçok psikolojik temelli durumlara bağlı olarak hastalarımızda gelişen bir anksiyete durumudur. Türkiye'deki oranlara baktığımızda, yurt dışına kıyasla çok fazladır. Çünkü yurt dışında bu diş hekimi korkusu oranı yüzde 10 ile 15 iken, Türkiye'de bu oran yüzde 25'e yaklaşıyor. Bu da Türkiye'de her 4 hastadan birinin aslında diş tedavilerinden çekindiği ya da korktuğu anlamına geliyor. Biz çözüm olarak fakültemiz bünyesinde 5 yataklı servisimiz ve genel anestezi ameliyathanemizde verdiğimiz hizmetle, bu tip dental anksiyeteye sahip hastaları tedavi ederek buradan taburcu etmeyi başarıyoruz. Çevre illerden dahi çok fazla bize bu taleple başvuran hastamız olmaya başladı" diye konuştu.

'SORUN KÜÇÜKKEN ÇÖZÜLMELİ'

Diş tedavisinin erkenden tamamlanması gerektiğini dile getiren doktor Karabağ, "Biz diş hekimleri, sizin iyiliğiniz için buradayız. Sizin en sorunsuz şekilde tedaviyi atlatmanız için sizlerle olacağız. Çok korktuğunuz takdirde genel anestezi altında hiçbir problem yaşamadan bütün dental tedavilerinizi yapabilir. Eğer sorun küçükken çözülmezse, ilerlediği takdirde tedavi süreci, maliyeti ve yaşanabilecek komplikasyonlar fazlaca artmakta. Bu yüzden biz çocuk, engelli ya da hiçbir problemi olmayan ancak dental anksiyetesi bulunan tüm hastaları fakültemize davet ediyoruz. Sorunlar küçükken belki basit bir dolgu seviyesindeyken genel anestezi altında halledilebilir. Aksi takdirde durum dişin çekimine, zamanla oradaki çene kemiğinin kaybına ve insanların istese de o bölgeyi tedavi ettiremeyeceği durumlara kadar ilerleyebiliyor" dedi.

RANDEVU SÜRESİ KISALDI

Genel Anestezi birimiyle hastaların bekleme sürelerinin kısaldığını dile getiren Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Resmi Hakan Adaş ise "Genel Anestezi altında diş tedavileri aslında daha önce de yapılıyordu. Ancak bu işlemler genellikle eğitim ve araştırma hastanelerinin ameliyathanelerinde gerçekleştiriliyordu. Buralarda hasta yoğunluğu çok fazla olduğu için diş tedavisi olması gereken hastalar yeterince faydalanamıyordu. Bu da dolayısıyla uzayıp giden randevu sürelerine sebep olmaktaydı. Hatta yıllarca bekleyen hastalarımız vardı. Biz burada genel anestezi birimini faaliyete geçirdiğimizde, ilk amacımız, hastalarımızın bütün tedavilerini tek seferde yaparak süreci kısaltmak ve onları güvenli bir şekilde sağlığına kavuşturmaktı" diye konuştu.