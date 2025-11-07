Rize, Kadaverik Organ Bağışında Türkiye'de İlk Üçte

Rize İl Sağlık Müdürlüğü, 2024 verilerine göre kadaverik organ bağış sayısının nüfusa oranı dikkate alınarak yapılan Türkiye geneli sıralamasında, kentin ilk üç il arasında yer aldığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde Organ Bağış Haftası kapsamında farkındalık toplantısı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu toplantıda 2024 yılı verilerine göre, kadaverik organ bağışı sayısının nüfusa oranı dikkate alınarak yapılan Türkiye geneli sıralamasında, Rize'nin ilk üç il arasında yer aldığı ifade edildi.

Rize'de en fazla donör bildiriminin Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapıldığına işaret edilerek, başarılı çalışmaları dolayısıyla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Bağış Koordinatörü Ayla İnce'ye plaket sunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca organ bağışının önemine dikkat çeken tüm sağlık çalışanlarına teşekkür edilerek, duyarlılığın artarak sürmesi temennisinde bulunuldu.