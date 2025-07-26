Randevu alacaklar dikkat! MHRS'de yeni dönem resmen başladı

Randevu alacaklar dikkat! MHRS'de yeni dönem resmen başladı
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Sağlık Bakanlığı, MHRS'de "aile hekimine yönlendirme" uygulamasını başlattı. Randevu almak isteyen vatandaşlar önce aile hekimine yönlendirilecek, gerekli durumlarda aile hekimi uzman hekim randevusu oluşturabilecek. Uygulama, uzman hekimlere erişimi hızlandırmayı ve aile hekimliği kapasitesini verimli kullanmayı hedefliyor.

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve kaynak kullanımını daha verimli hale getirmek amacıyla Merkezi Hekim Randevu Sistemi ( Mhrs ) üzerinden yeni bir düzenleme başlattı. 25 Temmuz 2025 tarihinde uygulamaya alınan sistemle, randevu talebi oluşturmak isteyen kişiler önce "aile hekimine yönlendirme" ekranıyla karşılaşacak.

AİLE HEKİMLERİ GEREKLİ GÖRÜRSE...

Vatandaşlar, tercihleri doğrultusunda aile hekimlerine yönlendirilerek ön muayeneden geçirilecek. Aile hekimleri, gerekli gördükleri durumlarda kendi nüfuslarına ayrılan özel kontenjan sayesinde MHRS üzerinden doğrudan uzman hekim randevusu oluşturabilecek.

NEDEN BÖYLE BİR ŞEY YAPILDI?

Yeni düzenleme sayesinde, uzman hekimlere erişimin hızlandırılması, aile hekimliği kapasitesinin daha verimli kullanılması ve birinci basamakta çözülebilecek sağlık sorunlarının aile hekimleri tarafından yönetilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
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Yorumlar (31)

Haber Yorumlarıismail Yasin:

bunun adı sadece halka işkence ve ıztırap .. insanların hangi hastaneye ve doktora gitmesine de mi siz karar veriyorsunuz.. Ey millet uyanın artık .. koyun gibi güdülüyoruz.. her şeye her zulme razı olmuş gibiyiz.. birazcık olsun hakkınızı savunun.. bu kadar teslimiyetçi ne zaman olduk.. yakında ne zaman tuvalete gideceğimize de onlar karar verecek . SGK müdürlüğü siz ne yapıyorsunuz. ilaçları kafanıza göre ödemeye alıyor çıkarıyorsunuz.. bu kurum hangi ara bu hale geldi. bu halka niye bu kadar zulüm ediyorsunuz. Hiç mi Allah korkunuz yok...Belki Allah'a inanmıyor olabilirsiniz.. insanlığınızıda mı kaybettiniz.. eczaneye gidiyorum.. doktor reçete yazmış eee... yarısı SGK ödeme kapsamı dışında .. doktorlar bile haberi yok.. adam hastanın ihtiyacına göre ilaç yazmış. ama SGK ödemiyor.. böyle mi kurumu zenginleştirip halkın parasıyla saltanat süreceksiniz ve halkı ezecek çaresiz bırakacaksınız.. yazıklar olsun..

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Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

işkence anlamına gelmiyor. kimse kimseye bakamaz anlamına geliyor. herkes kendi kendisine bakmasını öğrenmeli anlamına geliyor. ben mesela devlet hatanesine gidip diş çektirecekdim, MHRS ile randevu al dediler. Çok zordu MHRS ile uğraşmak. BELEDİYE tarafından kurulmuş bir tıp merkezi buldum. SGK yeşil kartım olduğu için dişimi bedavaya çekdiler. MHRS ile uğraşmama gerek YOKDU.

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Haber YorumlarıSezai Açıkgöz:

sizin inandığınız peşinden koştuğunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun zamanını hatırlıyorum da SSK zamanını İstanbul'da 2 tane SSK hastanesi vardı çöpten kirlilikten içeri girilmezdi hastanenin altında bodrum katında eczane vardı 5 kutu ilaç yazarlardı 3'ünü alabilirsek şükrederdik 3-5 tane sağlık ocağı vardı şimdi adım başı sağlık ocağı adım başı hastane hastaneler otel gibi özel otel gibi ama halen daha şikayet ediyoruz nankörüz çünkü.

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Haber YorumlarıMengele:

Almanyada da böyle önce aile hekimi ondan sonra hastahane iyi bir uygulama hic olmasa hastahaneler luzumsuz hastalarla ugrasmaz uzman doktorlari bosuna isgal etmezler sivrisinek isirdi hastahane yok artik öyle

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Yorum Beğenme54
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Haber Yorumlarıismail Yasin:

işine geldi mi Almanya... maaşa geldi mi. EURO ve Dolar ile mi maaş alıyorsunuz. Almanya enflasyon kaç onu bir yaz bakayım. Almanya'da faiz kaç onu bir yaz bakayım. zalim adam hiç mi utanmadın bunu yazarken. yüzsüz

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Haber YorumlarıHaMzA KsLk:

Ismail.yasin ne alaka ,isine gelince oyleymisde gelmeyince boyleymis, aynen olmasi gereken olmus eften puften şeylerle hastahaneler meşgul ediliyor bir ön eleme olmasi sart, değilse ne doktor yeter her aklina gelene randevu vermekle nede para

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Haber YorumlarıErtugrul Ertugrul:

herseyin icine ettiler

Yorum Beğen75
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Haber YorumlarıRealist:

e nabızıda iyice karıştırmışlar.... Boş durma boşa çalış...

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Haber YorumlarıSerkan:

Her gelen kafasına göre sistem değişiyor, sağlık ocaklarının önünde uzun kuyruklar görmeye hazır olun…

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