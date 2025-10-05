Rahim Nakli Kongresi'nde Mucize Bebeklerin Deneyimleri Paylaşıldı

1) MUCİZE BEBEKLERİYLE SAHNEDE DENEYİMLERİNİ ANLATTILAR

AKDENİZ Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Uterus Nakli Kongresi sona erdi. Kongrenin kapanış oturumuna dünyada ilk rahim nakli yapılan Derya Sert oğlu 'Ömer Özkan' ile ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem ise kızı 'Özlenen' ile sahneye çıkarak deneyimlerini anlattı.

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve alanında dünyanın en önemli bilimsel buluşmalarından biri kabul edilen 5. Uluslararası Uterus (Rahim) Nakli Kongresi geniş katılımla tamamlandı. Dünyada kadavradan ilk rahim naklini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığında 2- 3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen kongreye 20 ülkeden İsveç, ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, Güney Kore, Brezilya ve Hindistan'ın da bulunduğu öncü merkezlerden yaklaşık 100 bilim insanı katıldı.

GELECEK ODAKLI TARTIŞMALAR

2 gün süren kongrede nakil öncesi değerlendirme yöntemlerinden komplikasyonlara, gebelik süreçlerinden etik boyutlara kadar çok sayıda konu ele alındı. İkinci gün oturumlarında ise rahim naklinin geleceği ele alınarak, etik boyutlar, maliyet karşılaştırmaları ve yapay over çalışmaları tartışıldı.

RAHİM NAKLİ MUCİZELERİ KONGREDE

Kongrede Prof. Dr. Ömer Özkan'ın yönettiği 'Hastaların Deneyimleri' başlıklı son oturumda, dünyada ilk rahim nakli yapılan Derya Sert, oğlu 'Ömer Özkan' ile, ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem ise kızı 'Özlenen' ile yer aldı. Sahneye ailesiyle çıkan 2 anne, yaşadıkları tarihi süreci ve duydukları mutluluğu katılımcılarla paylaştı.

'İLK OLMANIN SORUMLULUĞUNU TAŞIYORUM'

Derya Sert, "Ömer hocamla karşılaşmamız 2008 yılına dayanıyor. Zor ama çok güzel bir süreç geçirdik. İyi ki Allah karşımıza çıkartmış. Önce Allah, sonra Ömer hocama ve Özlenen hocama teşekkür ediyorum. Çok başka bir duyguymuş annelik. Nakil olalı 15 yıl oluyor. 9 yıl sonra yavrumuza kavuştuk. Gül vakti geldiği zaman açarmış, biz de o vakti bekledik. İyi ki Ömer hocamızın ve bizim bu sabrımız varmış" diye konuştu. Sert ayrıca kendi izniyle sürecin kamuoyuna aktarıldığını belirterek, "İyi ki paylaşmışız, çünkü benim gibi çok kadın varmış. Bana ulaşan kadınlar oluyor, süreçle ilgili sorular soruyorlar. İlk ben olduğum için bu sorumluluğu taşımaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

'AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİZİM İKİNCİ EVİMİZ OLDU'

Havva Erdem de "Böyle değerli hocaların önünde konuşmak benim için onur. Ömer hocamın hastası olduğum için çok şanslıyım. Bizlere bu mutluluğu yaşattılar, bu mutluluğa sebep oldular. Ömer hocama ve Özlenen hocama çok teşekkür ediyorum. Akdeniz Üniversitesi artık bizim ikinci bir evimiz oldu. Orası bizim ailemiz. Dilerim ki bizden sonra bekleyen tüm kadınlar da bu mutluluğu yaşarlar" sözleriyle duygularını paylaştı.

'BİLİMSEL ÖNCÜLÜĞÜMÜZDEN GURUR DUYUYORUZ'

Akdeniz Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği dünyanın ilk rahim nakli ile bu alanda öncü olduğunun altını çizen Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Bugün dünyada 140'tan fazla rahim nakli yapıldı ve onlarca sağlıklı doğum gerçekleşti. Ama en önemlisi, burada yaptığımız çalışmaların insan hayatına nasıl dokunduğunu ve yaşamları nasıl değiştirdiğini kendi gözlerimizle gördük. İlk rahim nakli hastamız ve mucize bebeklerimizin dünyanın en önemli bilim insanlarıyla aynı sahnede yer alması, bilimin hayata dokunan gücünün en somut göstergesidir. Bu, bizim için gurur verici bir andı" ifadelerini kullandı.

GELECEKTEKİ BİLİMSEL İŞ BİRLİKLERİNİN TEMELİNİ OLUŞTURACAK

Kongre Başkanı Prof. Dr. Ömer Özkan da rahim naklinin 15 yıllık yolculuğunda kaydedilen gelişmeleri değerlendirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu kongre boyunca neler başardığımızı, daha güvenli ve başarılı nakiller için neler yapabileceğimizi konuştuk. Antalya'da dünyanın en önemli uzmanlarını ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Rahim nakli, tıbbın yalnızca bilimsel yönünü değil, aynı zamanda insana umut ve yeni bir yaşam sunan yönünü de gözler önüne seriyor. Bu buluşma, gelecekteki bilimsel iş birliklerinin de temelini oluşturacak."