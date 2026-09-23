Rahim ağzı kanserinin 10 belirtisini sıralayan uzman, taramaları aksatmayın dedi

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RAHİM ağzı kanserinin erken dönemde belirti vermeden ilerleyebildiğine dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve Jinekolojik Onkoloji Yan Dal Uzmanı Doç. Dr. Yağmur Minareci, "ilişki sonrası kanamadan olağandışı vajinal akıntıya, geçmeyen pelvik ağrıdan açıklanamayan kilo kaybına kadar bazı değişiklikler göz ardı edilmemeli" dedi.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve Jinekolojik Onkoloji Yan Dal Uzmanı Doç. Dr. Yağmur Minareci, rahim ağzı kanserinin bazı bulguların enfeksiyon, hormonal değişiklikler veya farklı jinekolojik sorunlarla karıştırılabildiğini belirtti.

Doç. Dr. Yağmur Minareci, "İlişki sonrası kanamadan olağandışı vajinal akıntıya, geçmeyen pelvik ağrıdan açıklanamayan kilo kaybına kadar bazı değişiklikler göz ardı edilmemeli. Bu belirtiler tek başına kanser anlamına gelmez, ancak tekrarlıyor veya uzun sürüyorsa mutlaka değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Kişinin kendi normalinden farklı, açıklanamayan ve kalıcı değişiklikleri önemsemesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Minareci, rahim ağzı kanserinde gözden kaçan 10 belirtiyi de şöyle sıraladı:

İLİŞKİ SONRASI KANAMA

Cinsel ilişki sonrası tekrarlayan kanama değerlendirilmelidir. Enfeksiyon, rahim ağzındaki hassasiyet veya polip gibi iyi huylu nedenler de kanamaya yol açabilir, ancak tekrarlayan kanamayı normal kabul edip geçiştirmemek gerekir.

ADET DÖNEMLERİ ARASINDA KANAMA

Beklenmeyen zamanlarda görülen lekelenme veya kanama, özellikle daha önce böyle bir şikayeti olmayan kadınlarda araştırılmalıdır.

MENOPOZ SONRASI KANAMA

Menopoz sonrası kanama, hiçbir zaman normal kabul edilmemelidir! Bu durum, farklı nedenlere bağlı gelişebilir, ancak tek bir kez bile görülse, mutlaka sebebi araştırılmalıdır.

ADETİN NORMALDEN UZUN VEYA YOĞUN OLMASI

Adet miktarının belirgin şekilde artması veya adet süresinin alışılmışın dışına çıkması önemsenmelidir.

OLAĞANDIŞI VAJİNAL AKINTI

Kadının alışık olmadığı şekilde gelişen sulu, kanlı veya kötü kokulu akıntının dikkate alınması gerekir. Akıntının rengi, kokusu, miktarı veya yapısında kalıcı bir değişiklik varsa nedeni araştırılmalıdır.

CİNSEL İLİŞKİ SIRASINDA AĞRI

Cinsel ilişki sırasında ağrı; enfeksiyon, kuruluk, endometriozis veya farklı pelvik hastalıklardan kaynaklanabilir. Şikayet sürekli hale geliyor veya ilişki sonrası kanamayla birlikte görülüyorsa kontroller ihmal edilmemelidir.

GEÇMEYEN KASIK, PELVİK VEYA BEL AĞRISI

Uzun süren pelvik, kasık veya bel ağrısı tek başına rahim ağzı kanserine özgü değildir. Ancak ağrının geçmemesi, giderek artması ve anormal kanama veya akıntı gibi başka belirtilerle birlikte görülmesi önemlidir.

AÇIKLANAMAYAN KİLO KAYBI VE İŞTAHSIZLIK

Diyet veya yaşam tarzı değişikliği olmadan gelişen belirgin kilo kaybı ve iştahsızlık farklı hastalıklarda da görülebilir. Bu yakınmaların diğer belirtilerle birlikte ortaya çıkması halinde değerlendirilmesi gerekir.

DİNLENMEYLE GEÇMEYEN YORGUNLUK

Uzun süren ve dinlenmeyle geçmeyen yorgunluk tek başına rahim ağzı kanserine özgü bir belirti değildir. Ancak diğer uyarı işaretleriyle birlikte görülüyorsa önemsenmelidir.

BACAKLARDA AĞRI VEYA ŞİŞLİK

Hastalığın ileri dönemlerinde pelvik bölgedeki lenfatik dolaşımın etkilenmesine bağlı olarak bacaklarda şişlik görülebilir. Bu bulgu damar ve lenf sistemi hastalıkları gibi birçok farklı nedene de bağlı gelişebilir.

'BELİRTİ ÇIKMASINI BEKLEMEYİN'

Belirtilerin büyük bölümünün iyi huylu hastalıklarda da görülebileceğini ifade eden Doç. Dr. Minareci, şunları kaydetti:

"Bizim için önemli olan, açıklanamayan değişikliklerin ortaya çıkması ve tekrarlaması veya inatçı şekilde devam etmesidir. Rahim ağzındaki kanser öncüsü değişiklikler çoğu zaman belirti vermez. Bu nedenle yalnızca şikayetlere güvenilmemeli; yaşa, sağlık öyküsüne ve önceki test sonuçlarına uygun HPV ve Pap smear taramaları aksatılmamalıdır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı