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Muğla Milas açıklarında yelkenlide 14 düzensiz göçmen, 2 kaçakçılık zanlısı yakalandı

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Muğla Milas açıklarında yelkenlide 14 düzensiz göçmen, 2 kaçakçılık zanlısı yakalandı
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Muğla Milas açıklarında yelkenli teknede Sahil Güvenlik'in aramasında, Afganistan ve İran uyruklu 14 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Yakalanan göçmenlerden 4'ünün çocuk olduğu, kaçakçılık şüphelilerinin Moldovya ve Tunus uyruklu olduğu belirtildi.

Muğla'nı Milas ilçesi açıklarında seyreden yelkenli teknede Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan aramada, Afganistan ve İran uyruklu 14 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Milas ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli yelkenli tekne durduruldu. Tekne içinde yapılan aramada, 10 Afganistan ve 2 İran uyruklu (4'ü çocuk) ve 2 Moldovya ve Tunus uyruklu 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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