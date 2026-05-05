Profesör açıkladı: 'Kahve yaşlanma ve hastalıklarla savaşta güçlü bir destek'

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, kahvenin yalnızca enerji veren bir içecek olmadığını belirterek, hücre düzeyinde etki gösteren bileşenleri sayesinde yaşlanmayı yavaşlatabileceğini, iltihaplanmayı azaltabileceğini ve bazı hastalıklara karşı koruyucu rol oynayabileceğini söyledi.

Kahve üzerine yapılan bilimsel çalışmaları değerlendiren Prof. Dr. Özkaya, "ABD'de gerçekleştirilen araştırmalar, kahvede bulunan bileşiklerin hücre içindeki reseptörlerle etkileşime girerek vücudu stres kaynaklı hasarlara karşı koruyabildiğini ortaya koyuyor. Özellikle NR4A1 adı verilen reseptör bu süreçte kritik bir rol üstleniyor" dedi.

Düzenli kahve tüketiminin sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çeken Özkaya, "Kahve tüketen bireylerde diyabet, kalp hastalıkları ve bazı kanser türlerine yakalanma riskinin daha düşük olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda genel ölüm oranlarında da azalma söz konusu. Bu da kahvenin düşündüğümüzden çok daha güçlü biyolojik etkileri olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

"Hücre hasarı azalıyor ve iyileşme süreçleri destekleniyor"

Kahvede bulunan aktif bileşiklere değinen Özkaya, "Kafeik asit, klorojenik asit, ferulik asit gibi bileşiklerin yanı sıra kahweol ve cafestrol gibi maddeler, NR4A1 reseptörüne bağlanarak hücrelerin strese verdiği yanıtı düzenliyor. Bu sayede hücre hasarı azalıyor ve iyileşme süreçleri destekleniyor" şeklinde konuştu.

Kanser hücreleri üzerindeki etkileri de değerlendiren Özkaya, "Laboratuvar çalışmalarında kahve bileşenlerinin kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlattığı görülüyor. NR4A1 seviyeleri azaltıldığında bu etkinin de zayıflaması, kahvenin etkisini doğrudan bu reseptör üzerinden gösterdiğini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Kafeinin rolünün sınırlı olduğuna işaret eden Özkaya, "Toplumda kahvenin etkisi genellikle kafeinle ilişkilendiriliyor. Ancak araştırmalar, asıl faydanın polifenoller ve antioksidan bileşiklerden kaynaklandığını gösteriyor. Bu nedenle kafeinsiz kahve de benzer sağlık faydaları sağlayabiliyor" açıklamasında bulundu.

"Kahve sadece uyanıklık sağlayan bir içecek değil"

Kahvenin bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerine de değinen Özkaya şunları söyledi:

"Kahve bileşenleri iltihaplanmayı azaltarak bağışıklık sistemini destekliyor. Bu etki de yine hücresel düzeyde gerçekleşiyor. Kahve sadece uyanıklık sağlayan bir içecek değil; hücre düzeyinde etki göstererek yaşlanmayı yavaşlatabilecek, iltihap ve kanserle mücadeleye katkı sunabilecek güçlü bir bileşikler bütünüdür. Bu yönüyle en ucuz ve en kolay ulaşılabilen gıda takviyelerinden biri olarak değerlendirilebilir." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı