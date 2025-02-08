Prof. Dr. Türkan Öztürk Topcu: Aşıların kanser yaptığını gösteren herhangi bir bulgu yok

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Türkan Öztürk Topcu, Haberler.com stüdyosunda moderatör Meral Karadağ'ın sunduğu İyileşme Burada Başlar programına konuk oldu. Programda kanserin risk faktörleri ve hastalığa dair yanlış bilinenler üzerine önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Topcu, özellikle aşılar ve kanser arasındaki ilişkiye değindi. Aşıların kansere yol açtığını gösteren herhangi bir bilimsel bulgu olmadığını belirten Topcu, bu konudaki yanlış algının düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

KANSER RİSKİ NEDEN ARTIYOR?

Günümüzde kanser vakalarının arttığını belirten Prof. Dr. Türkan Öztürk Topcu, bunun en önemli nedenlerinden birinin insanların artık daha uzun yaşaması olduğunu ifade etti. Yaşlanmanın kanser riskini artıran en büyük faktörlerden biri olduğunu dile getiren uzman doktor, modern tıbbın sağladığı imkanlar sayesinde yaşam süresinin uzamasıyla birlikte kanser vakalarının da daha sık görüldüğünü söyledi.

KANSERİN NE KADARI GENETİK FAKTÖRE BAĞLI?

Kanserin oluşumunda genetik faktörlerin etkisini değerlendiren Prof. Dr. Topcu, vakaların yalnızca %15'inin genetik yatkınlıkla ilişkili olduğunu belirtti. Bu durumun, çevresel faktörlerin ve yaşam tarzının kanser riskini büyük ölçüde etkilediğini gösterdiğini ifade eden Topcu, bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinerek bu riski en aza indirebileceğini söyledi.

AKCİĞER KANSERİ VE SİGARA KULLANIMI

Akciğer kanserinin en önemli nedenlerinden birinin sigara kullanımı olduğunu belirten Prof. Dr. Türkan Öztürk Topcu, vakaların %80'inin sigara kaynaklı olduğunu vurguladı. Sigaranın yalnızca akciğer kanseri değil, birçok farklı kanser türü için de ciddi bir risk oluşturduğunu belirten uzman doktor, sigarayı bırakmanın kanser riskini önemli ölçüde azaltacağını söyledi.