Prof. Dr. Talip Asil: Unutkanlık eşittir demans değildir

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, Haberler.com'da Meral Karadağ'ın konuğu oldu. Yaşlanmanın her zaman bunama anlamına gelmediğini vurgulayan Asil, nörolojik hastalıkların gelişim süreci ve erken teşhisin önemi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Alzheimer ve demans gibi hastalıkların belirtileri konusunda da açıklamalarda bulunan Asil, düzenli bilişsel muayenelerin yapılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

YAŞLANMA DEMANS ANLAMINA GELMEZ

Prof. Dr. Talip Asil, yaşlanmanın doğal bir süreç olduğunu ve bunun mutlaka bilişsel kayıpla sonuçlanmadığını ifade etti. Beyinde zamanla biriken bazı proteinlerin hastalık belirtilerini gecikmeli olarak ortaya çıkardığını dile getiren Asil, "Herkes yaşlandıkça unutkanlık yaşayabilir, ancak bu her zaman demans veya Alzheimer hastalığının göstergesi değildir" dedi.

UNUTKANLIK HER ZAMAN DEMANS BELİRTİSİ DEĞİLDİR

Günlük yaşamda zaman zaman yaşanan unutkanlıkların normal olduğunu belirten Asil, bu durumun stres, yorgunluk veya dikkat eksikliği gibi çeşitli nedenlere bağlı olabileceğini söyledi. Ancak unutkanlığın sıklaşması ve günlük yaşamı etkileyecek seviyeye ulaşması durumunda bir uzmana başvurulması gerektiğini vurguladı.