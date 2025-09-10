Prof. Dr. Talip Asil: İnmede ilk 90 dakika hayati önem taşıyor

Haberler.com'un sağlık programı İyileşme Burada Başlar'ın bu haftaki konuğu, Biruni Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil oldu. Moderatörlüğünü Meral Karadağ'ın üstlendiği programda, Prof. Dr. Asil; inmenin erişkinlerde özürlülüğün en önemli nedenlerinden biri olduğunu belirterek, erken teşhis, hızlı müdahale ve doğru tedavi yöntemlerinin hastaların yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini vurguladı. İnmenin ilk belirtileri, tedavi süreleri, Covid-19'un etkileri ve önleme yöntemleri hakkında kritik bilgiler paylaştı.

"İNMELERDE ERKEN MÜDAHALE BAŞARI ŞANSINI ARTIRIYOR"

Prof. Dr. Talip Asil, inmenin erken dönemde spesifik merkezlerde tedavi edilmesi halinde başarı oranının ciddi şekilde arttığını söyledi. İnmenin, erişkinlerde kalıcı özürlülüğün en önemli nedenlerinden biri olduğunu vurgulayan Asil, "İlk müdahale ne kadar hızlı olursa, hastanın hayatta kalma ve sağlığına kavuşma ihtimali o kadar yüksek olur" dedi.

"İLK 90 DAKİKA HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

İnme tedavisinde zaman faktörünün kritik olduğunu belirten Prof. Dr. Asil, "İlk 90 dakika altın süredir. Pıhtı çözücü ilaç tedavisi 4,5 saate kadar uygulanabiliyor, anjiyo yöntemiyle damar açma şansı ise 24 saate kadar devam ediyor" diye konuştu. Bu nedenle inme belirtilerinin fark edilmesi halinde beklemeden en yakın inme merkezine başvurulması gerektiğini vurguladı.

"İNME ŞÜPHESİNDE EVDE MÜDAHALE ETMEYİN"

İnme şüphesi olan hastalara evde herhangi bir müdahalede bulunulmaması gerektiğini söyleyen Asil, "Bu durumda zaman kaybetmeden hastayı en yakın inme merkezine götürmek gerekir. Beklemek, tedavi şansını azaltır" ifadelerini kullandı. Ayrıca inmenin genç erkeklerde daha sık görüldüğünü, menopoz sonrası dönemde ise kadınlarda riskin arttığını belirtti.

"COVID-19 İNME RİSKİNİ ARTIRDI"

Prof. Dr. Talip Asil, Covid-19 pandemisinin ardından inme ve kalp-damar hastalıklarının görülme oranının belirgin şekilde arttığını söyledi. "Pandemi süreci, pıhtılaşma eğilimini artırarak inme riskini yükseltti" dedi. Ayrıca, inme vakalarının yüzde 80'inin önlenebilir nedenlerden kaynaklandığını, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının bu noktada kritik önem taşıdığını vurguladı.