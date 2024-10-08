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Prof. Dr. Serdar Dağ: Kendilerini yetiştirmeyen gençler duygularına hakim olamıyor

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Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serdar Dağ, son dönemde artan kişilik bozukluğu tanılarını değerlendirdi. Kendilerini yetiştirmeyen gençlerin duygularına hakim olamadığını belirten Dağ, beyin fonksiyonlarının iyi çalışması için okuma ve sosyal aktivitelerin önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, sinir sistemi hastalıklarının genellikle geç tedavi edildiğini ve bu durumun tedavi sürecini uzattığını ifade etti.

Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serdar Dağ, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"KENDİLERİNİ YETİŞTİRMEYEN GENÇLER DUYGULARINA HAKİM OLAMIYOR"

Son zamanlarda artan kişilik bozukluğu tanıları hakkında konuşan Prof. Dr. Serdar Dağ, "İnsanın duyguları ve öfkesi raydan çıkabilir. Bu tarz durumlarda tedavi şart. Bunun dışında eğitim olabilir ama beynin iyi işlemesi için iki lobunun da, hem sağ lobunun hem de sol lobunun, iyi işlemesi lazım. Sağ lobun iyi işlemesi için okumak gerekir, hobiler edinmek gerekir, sosyal yönü ağır işler yapmak lazım. Ama var mı? Yok. Gazete okuyan şu anda yok, kitap okuyan hiç yok. Kendilerini yetiştirmeyen gençler olmadığı zaman duygularına hakim olamıyor, kendi iradesini yönetmekten aciz oluyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Serdar Dağ: Kendilerini yetiştirmeyen gençler duygularına hakim olamıyor

"SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI GEÇ TEDAVİ EDİLİYOR"

Bozulan biyokimya ile kötü olaylar sonrası takıntılıysanız daha takıntılı, sinirliyseniz iyice sinirli olabileceğinizi dile getiren Profesör, "Değişen biyokimyanın toparlanması lazım, yani tedavi lazım. İnsanlar diyor ki; 'Ben deli miyim ya ilaç almayayım, alışkanlık yapmayayım' öyle bir şey yok. İnsan nasıl diğer organlarını tedavi ettiriyorsa sinir sistemini de tedavi ettirecek. Neticede felç de sinir sistemi hastalığı, Alzheimer da, Parkinson da; onları da tedavi ettirme o zaman. Burada yanlış düşünülen şey şu, sinir sistemi geç tedavi ediliyor. 2 ay 1 gün sürüyor. Dolayısıyla 3 günlük tedavi 6 ay, 5 günlük tedavi 1 yıl sürüyor. İnsanlar uzun süre ilaç kullanmak istemezler. Mutlaka sinir sistemi tedavi edilmesi gereken bir sistem." dedi.

Prof. Dr. Serdar Dağ: Kendilerini yetiştirmeyen gençler duygularına hakim olamıyor
Haberler.com / Şevval Çelik - Sağlık

Serdar Dağ Eğitim Sağlık Hakim

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