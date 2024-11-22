Üye Girişi
Haberler

Prof. Dr. Özekici tüp bebek tedavisi hakkındaki her şeyi Haberler.com'a anlattı: Cinsiyet belirlenebilir mi?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com'a konuk olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ümit Özekici, tüp bebek tedavisiyle bebeğin cinsiyetinin belirlenebildiğini ancak bunun Türkiye'de yasak olduğunu söyledi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ümit Özekici, Haberler.com'da yayınlanan programın modertörü Meltem Şarkışlalı'nın konuğu oldu. Programda tüp bebek tedavisine ilişkin tüm bilinmeyenleri anlatan Ümit Özekici, "tedaviyle cinsiyet belirlenebilir mi?" sorusuna açıklık getirdi.

"TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE CİNSİYET BELİRLEMEK TÜRKİYE'DE YASAK"

Tüp bebek tedavisinde cinsiyetin belirlenebildiğini ama Türkiye'de yasak olduğunu anlatan Özekici, "Buradaki temel olay genetik ayrıştırma yapılıyor. Genetik ayrıştırma yapılırken kromozomlarda hem cinsiyet kromozomları X ve Y'ye hem de diğer 22 çifte bakılıyor. Ancak Avrupa Birliği (AB) Birliği uyum yasalarına tabi olduğu için Türkiye'de şöyle bir karar alındı; hiçbir şekilde cinsiyet bakılamaz." ifadelerini kullandı.

"CİNSİYETE TEK BİR ŞEKİLDE BAKIYORUZ"

Genetik ayrıştırmalarla kalıtsal hastalıkların tespit edildiğini belirten Özekici, "Çok sık görülen Edwards, down sendromu gibi her şeyi öğrenebiliyorsunuz. 3 bin 500 genetik hastalık var hepsini tarayamazsınız ama cinsiyet yasak. Cinsiyete bir tek şekilde bakıyoruz. X ya da Y genine bağlı bir hastalık taşıyıcıysa anne, yumurtalığıyla böyle bir bebeğe yol açmasın diye laboratuvarda bakılıyor. Bize yine X ve Y değil, 'bu embriyolar sağlıklıdır' diye haber gönderiliyor. Ama cinsiyeti kızdır, erkektir bilgisine sahip değiliz." dedi.

"BAZI ÜLKELERDE CİNSİYET BELİRLENEBİLİYOR"

Kıbrıs, Meksika, Güney Amerika ve bazı Afrika ülkelerinde tüp bebek tedavisinde cinsiyetin belirlenebildiğini aktaran Özekici, Amerika'da ve Avrupa'nın gelişkin birçok ülkesinde cinsiyete bakılmadığını ifade etti.

"BEBEKLERİ ALDIRTIYORLARDI"

Özekici, "Çünkü geçmişte gebeliğin 3'üncü ayında, 2,5 aylıkta Koryonik villus örneklemesi (CVS) veya biyopsiyle embriyonun genetiği anlaşılıyordu. Özellikle Uzak Doğu, Doğu ve Orta Doğu ülkeleri gidip bebekleri aldırtıyorlardı. Bunu önlemek için İngiltere'de kati suretle sağlıkla haber veriliyor. X ya da Y'ye bağlı bir kromozomla giden bir hastalık yoktur onu ispatlıyorlar. Ama cinsiyet söylenmiyor. En yakınımızda Kıbrıs'tan başlayarak birçok yerde bunların yapıldığını duyuyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Özekici tüp bebek tedavisi hakkındaki her şeyi Haberler.com'a anlattı: Cinsiyet belirlenebilir mi?
Haberler.com / Çağla Taşçı - Sağlık
Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor

Putin'in tedirgin eden hamlesi, NATO'yu harekete geçirdi

 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

 Erdoğan'ın sözleri sonrası 2025 yılı asgari ücret artışında %45 oranı konuşulmaya başlandı

Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu'ya sahip çıktı

Onlarca ülke tutuklamak için sıraya girerken bir liderden destek mesajı geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Rüyada köpek görmek ne anlama gelir? Rüyada köpek görmek ne anlama gelir diyanet? Hayırlı cumalar resimli cuma mesajları! En yeni, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Yüksek zeka belirtisi neler, nasıl tespit edilir? Üstün zeka eğitimi nasıl olmalı? 21 Kasım reyting sonuçları! 21 Kasım Perşembe AB ve Total sıralamasında en çok hangi diziler izlendi? Hafta sonu altın alınır mı? Cumartesi altın piyasası açık mı, piyasalar kapalıyken altın alınır mı? Öğretmenler Günü'nde öğretmenime ne yazabilirim? ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI | Öğretmenler günü için anlamlı, duygusal, kısa sözler ve şiirler! Motorine zam gelecek mi? 22 Kasım motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam var mı? YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sorgulama ekranı! Masterchef 22 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.