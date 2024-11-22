Prof. Dr. Özekici tüp bebek tedavisi hakkındaki her şeyi Haberler.com'a anlattı: Cinsiyet belirlenebilir mi?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ümit Özekici, Haberler.com'da yayınlanan programın modertörü Meltem Şarkışlalı'nın konuğu oldu. Programda tüp bebek tedavisine ilişkin tüm bilinmeyenleri anlatan Ümit Özekici, "tedaviyle cinsiyet belirlenebilir mi?" sorusuna açıklık getirdi.

"TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE CİNSİYET BELİRLEMEK TÜRKİYE'DE YASAK"

Tüp bebek tedavisinde cinsiyetin belirlenebildiğini ama Türkiye'de yasak olduğunu anlatan Özekici, "Buradaki temel olay genetik ayrıştırma yapılıyor. Genetik ayrıştırma yapılırken kromozomlarda hem cinsiyet kromozomları X ve Y'ye hem de diğer 22 çifte bakılıyor. Ancak Avrupa Birliği (AB) Birliği uyum yasalarına tabi olduğu için Türkiye'de şöyle bir karar alındı; hiçbir şekilde cinsiyet bakılamaz." ifadelerini kullandı.

"CİNSİYETE TEK BİR ŞEKİLDE BAKIYORUZ"

Genetik ayrıştırmalarla kalıtsal hastalıkların tespit edildiğini belirten Özekici, "Çok sık görülen Edwards, down sendromu gibi her şeyi öğrenebiliyorsunuz. 3 bin 500 genetik hastalık var hepsini tarayamazsınız ama cinsiyet yasak. Cinsiyete bir tek şekilde bakıyoruz. X ya da Y genine bağlı bir hastalık taşıyıcıysa anne, yumurtalığıyla böyle bir bebeğe yol açmasın diye laboratuvarda bakılıyor. Bize yine X ve Y değil, 'bu embriyolar sağlıklıdır' diye haber gönderiliyor. Ama cinsiyeti kızdır, erkektir bilgisine sahip değiliz." dedi.

"BAZI ÜLKELERDE CİNSİYET BELİRLENEBİLİYOR"

Kıbrıs, Meksika, Güney Amerika ve bazı Afrika ülkelerinde tüp bebek tedavisinde cinsiyetin belirlenebildiğini aktaran Özekici, Amerika'da ve Avrupa'nın gelişkin birçok ülkesinde cinsiyete bakılmadığını ifade etti.

"BEBEKLERİ ALDIRTIYORLARDI"

Özekici, "Çünkü geçmişte gebeliğin 3'üncü ayında, 2,5 aylıkta Koryonik villus örneklemesi (CVS) veya biyopsiyle embriyonun genetiği anlaşılıyordu. Özellikle Uzak Doğu, Doğu ve Orta Doğu ülkeleri gidip bebekleri aldırtıyorlardı. Bunu önlemek için İngiltere'de kati suretle sağlıkla haber veriliyor. X ya da Y'ye bağlı bir kromozomla giden bir hastalık yoktur onu ispatlıyorlar. Ama cinsiyet söylenmiyor. En yakınımızda Kıbrıs'tan başlayarak birçok yerde bunların yapıldığını duyuyoruz." diye konuştu.