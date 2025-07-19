Prof. Dr. Osman Tecimel: Kemiklerimize güçlü olduklarını hatırlatmalıyız

Prof. Dr. Osman Tecimel: Kemiklerimize güçlü olduklarını hatırlatmalıyız
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Prof. Dr. Osman Tecimel: Kemiklerimize güçlü olduklarını hatırlatmalıyız
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Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Tecimel, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'a konuk oldu. Tecimel, kemik erimesinden korunmak için egzersiz, protein ve sağlıklı beslenme uyarıları yaptı. "Kemiklerimize güçlü olduklarını hatırlatmalıyız" diyerek erken önlemenin önemine dikkat çekti.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Tecimel, Haberler.com ekranlarında Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Özellikle kadınlarda 40 yaş sonrası hızlanan kemik kaybı, sağlıklı beslenme ve egzersizin önemi ile kemik sağlığını koruma yolları hakkında önemli uyarılarda bulundu. Tecimel, kemik sağlığının ancak kırık sonrası gündeme geldiğini belirterek daha erken farkındalık çağrısı yaptı.

"KEMİKLERİNİZE GÜÇLÜ OLDUKLARINI HATIRLATIN"

Kemiklerin hareketsizlikle zayıfladığını belirten Tecimel, "Siz kemiklerinizi ne kadar kullanırsanız, kemikleriniz de sizin ihtiyacınız doğrultusunda güçlenir. Bizim kemiklerimize güçlü olduklarını hatırlatmamız lazım" ifadelerini kullandı. Düzenli egzersiz yapılmasını önerdi.

Prof. Dr. Osman Tecimel: Kemiklerinize güçlü olduklarını hatırlatmalıyız

"BESLENME KEMİK SAĞLIĞINDA BELİRLEYİCİ"

Sağlıksız beslenmenin kemik kaybını hızlandırdığını belirten Tecimel, "Vücuda sağlıklı besin alınmadıkça iltihap oluşur, bu da kemik erimesinin nedenlerinden biridir" dedi. Yoğurdun, 40 yaşından sonra sütten daha değerli olduğunu vurgulayan Tecimel, protein tüketiminin de artırılması gerektiğini ekledi.

"KEMİK ERİMESİNİ KIRIKTAN SONRA ANLIYORUZ"

Kemik erimesinin ancak kırıkla fark edildiğini belirten Tecimel, "Biz kemikler kırılgan hale geldiğinde ancak kemik erimesini fark ediyoruz" dedi. Erken teşhis ve önlem için bilinçlenme gerektiğinin altını çizdi.

"KALÇA KIRIĞI HAYATI ZORLAŞTIRIR"

Kalça kırığının yaşlı bireyler için ciddi bir sorun olduğunu belirten Tecimel, "Kalçası kırılan bir insan, hayatının geri kalanını sanki zaman hızlanmış gibi, daha hızlı ve zorlayıcı bir şekilde yaşar" uyarısında bulundu.

Haberler.com / Berkan Tayfun - Sağlık
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