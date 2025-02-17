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Prof. Dr. Osman Tecimel: Eklem içine enjeksiyon yapmak her zaman güvenli ve masum değil

Prof. Dr. Osman Tecimel: Eklem içine enjeksiyon yapmak her zaman güvenli ve masum değil
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Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Tecimel, diz ağrılarının tedavisinde yaygın olarak uygulanan enjeksiyon yöntemine dikkat çekti. Tecimel, kontrolsüz ve sık yapılan enjeksiyonların eklemler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Tecimel, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Diz sağlığı ve eklem tedavileri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Tecimel, diz ağrılarında uygulanan enjeksiyon yöntemine dair uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Osman Tecimel, diz ağrılarının tedavisinde yaygın olarak uygulanan enjeksiyon yöntemine dikkat çekerek, her ağrının çözümünün enjeksiyon olmadığını belirtti. Kontrolsüz ve sık yapılan enjeksiyonların eklemler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade eden Tecimel, her hastanın farklı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"EKLEM İÇİNE YAPILAN ENJEKSİYON HER ZAMAN GÜVENLİ DEĞİL"

Diz ağrılarının tedavisinde bilinçsiz enjeksiyon uygulamalarının sakıncalarına değinen Tecimel, şu ifadeleri kullandı:

"Eklem içine enjeksiyon yapmak her zaman güvenli ve masum bir şey değil. Uzun vadede eklem yapısını bozabilir ve tedavi edilmesi daha zor sorunlara yol açabilir."

Hastaların kulaktan dolma bilgilerle tedaviye yönelmemesi gerektiğini belirten Tecimel, uzman hekimlerin değerlendirmeleri doğrultusunda uygun tedavi yöntemlerinin seçilmesi gerektiğini ifade etti.

EKLEM SIVISINI ZENGİNLEŞTİRECEK TEDAVİLER ÖNEMLİ

Diz sağlığının korunması ve ağrıların giderilmesi için eklem sıvısını zenginleştirecek tedavi yöntemlerine ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Osman Tecimel, doğru tedavi yöntemleriyle hastaların yaşam kalitesinin artırılabileceğini söyledi.

Eklem sağlığını korumak için düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve uzman hekimler tarafından önerilen destekleyici tedaviler büyük önem taşıyor. Tecimel, özellikle eklem sıvısının kalitesini artıran tedavilerin, hastaların hareket kabiliyetini korumasına yardımcı olduğunu belirtti.

"HASTALAR BİLİNÇLİ HAREKET ETMELİ"

Son olarak hastalara önemli uyarılarda bulunan Tecimel, tedavi sürecinde bilinçli hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Hastaların diz ağrılarıyla ilgili olarak öncelikle uzman bir doktora başvurması gerektiğini vurgulayan Tecimel, yanlış ve bilinçsiz uygulamalardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Diz ağrısı çeken hastaların, şikayetleri ilerlemeden önce bir uzmana danışarak kendilerine en uygun tedavi planını oluşturması büyük önem taşıyor.

Haberler.com / Berkan Tayfun - Sağlık
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