Prof. Dr. Orhan Şen: Bel, boyun ve eklem ağrılarında ciddi bir artış var

Hareketsiz yaşam tarzı, yanlış beslenme ve teknoloji bağımlılığı, toplum sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Haberler.com'da yaptığı açıklamalarda özellikle kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının ciddi şekilde arttığını belirterek önemli uyarılarda bulundu.

"BEL, BOYUN VE EKLEM AĞRILARINDA CİDDİ BİR ARTIŞ VAR"

Bel ve boyun şikayetlerine değinen Şen, "Bel, boyun ve eklem ağrılarında ciddi bir artış var. Bunun sebepleri çocuk yaştan itibaren başlıyor. Çocukların erken yaşta hareketsiz kalması, uzun süre ekran karşısında oturması bu sorunların temelini oluşturuyor. Uyku felci olmadığı zaman kaslar sabaha kadar gevşemiyor. Bu durum sabahları yorgun ve ağrılı uyanmaya neden oluyor. Sağlıklı bir uyku omurga sağlığı için çok önemli. Çocuklar evin içerisinde, ekran başında kalmasın. Hareket etmeleri, oyun oynamaları ve fiziksel olarak aktif olmaları gerekiyor. Aksi halde ilerleyen yaşlarda ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirler" dedi.

"TÜRK TOPLUMU OBEZLEŞİYOR"

Vücuttaki inflamasyon ile ilgili konuşan Şen, "Pastırma, et sucuğu gibi ürünlerin bozulmaması için koruyucu katkı maddeleri konuyor. Bu maddeler vücuttaki inflamasyonu artırıyor. Beslenme alışkanlıklarımız kas ve iskelet sistemi sağlığı üzerinde doğrudan etkili. Türk toplumu obezleşiyor. Anormal kilo alışıyla birlikte vücutta ödemler oluşuyor ve inflamasyon meydana geliyor. Bu tablo hem omurgayı hem de eklemleri ciddi şekilde olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullandı.