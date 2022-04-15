Prof. Dr. Oğuztürk: "Önümüzdeki yaz döneminin, önceki Covid-19 yaz dönemlerine göre mukayese edilemeyecek kadar rahat bir dönem olacağını düşünüyorum"

ANKARA Son dönemlerde yaşanan Covid-19 vakalarını değerlendiren Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Önümüzdeki yaz döneminin önceki Covid yaz dönemlerine göre mukayese edilemeyecek kadar rahat bir yaz dönemi olacağını ümit ediyorum ve o şekilde de düşünüyorum" dedi.

Uzmanlar, Covid-19 virüsünün hastalık yapıcı etkisinin azaldığını belirtirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hastanelerdeki Covid-19 yoğun bakım ünitelerinin boşalmaya başladığını açıkladı. Son olarak ziyaret için gittiği Sakarya'da konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "19 ilimizde yoğun bakımda yatan (Kovid-19) hasta sayısı sıfır" açıklamasında bulundu. Kendi hastanelerinde de Covid-19 şikayetiyle başvuruların oldukça azaldığını belirten ve İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Çok net olarak ifade etek gerekirse vaka sayıları, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı değerlerle doğru orantılı bir şekilde bizim hastanemizde de azalmış durumda. Dün Covid-19 alanında nöbetçiydim, sabahtan gece yarısına kadar inanın ki çok az hasta geldi. Başvuran hasta sayısını rakamla ifade etmek istemiyorum ama çok ciddi anlamda azalmış durumda. Bu da doğal olarak bizim buradan yani acilden hastanenin yoğun bakım ve servislerine yatırdığımız hastaları da çok ciddi biçimde azaltmış durumda" ifadelerini kullandı.

"Covid-19 ile ilgili süreçte şuan bizim için en iyi dönemi yaşıyoruz diyebiliriz"

Günlük Covid-19 vaka sayılarında 10 binlerin, vefat sayılarında da 50'lerin altında bir seyir olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Oğuztürk, "Biz şuan itibariyle Türkiye'de vakaların 10 binlerin altına indiğini görüyoruz. Hatta vefat eden kişilerin de şuan itibariyle 50'nin altığına indiğini görüyoruz. Tabi ki her can bizim için kıymetlidir. Gönül ister ki bu vefat sayılarının sıfır olması. Ama şuan itibariyle tabi ki vaka sayıları azalmakla birlikte bitmedi. Şuan 6 binler, 7 binler, 5 binler günlük pozitif bir test sonucu şeklinde hastanelerde ortaya çıkıyor. Ama genel itibariyle önceki dönemlere göre çok rahat bir hastane süreci yaşıyor sağlık çalışanları. Bizim acil servisimiz de Ankara Şehir Hastanesi olarak sağlık üssü şeklindeydi Covid-19 döneminde. Şuan hala Covid-19 hastalarına bakıyoruz. Ama inanın ki çok konforlu ve rahat bir dönem geçiriyoruz. Hasta sayısı çok çok az. Bunların da çok az bir kısmını servis ve yoğun bakıma yatırıyoruz. Covid-19 ile ilgili süreçte şuan bizim için en iyi dönemi yaşıyoruz diyebiliriz" şeklinde konuştu.

"Şuan vaka sayılarının artmamasını benim şahsi kanaatime göre aşıya borçluyuz"

Covid-19 vaka sayılarının daha önceki dönemlere göre çok çok düştüğünü, bunda en etkili silahın aşı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hakan Oğuztürk şunları kaydetti: "Mutant virüslerin tamamına etki gösteren aşılar, aynı zamanda hastaneye başvuru ve yatış oranlarını da ciddi oranda azalttı. Biz o ilk ortaya çıktığı zamanki Mart'tan sonraki süreçte vakaların arttığını, ikinci üçüncü pikleri gördüğümüz zamanlar aşı yoktu. Aşı gerçekten bizim bu mücadelede elimizi müthiş derecede güçlendirdi. Şuan vaka sayılarının artmamasını benim şahsi kanaatime göre aşıya borçluyuz. Buna ek olarak bireysel tedbirlerin uygulanması konusunda da vatandaş artık bilinçlendi. Bir şekilde nerede dezenfektan kullanacağını, nerede maske takıp çıkaracağını ve herhangi riskli bir ortamda ne yapması gerektiğini artık hem görsel hem yazılı medya aracılığıyla yapılan haberler hem de bakanlığın da bilgilendirmeleri neticesinde öğrenmiş oldu. Bunu da sahada kendileri uygulayınca sahada mücadeleye pozitif katkıda bulunmuş oldular. Benim şahsi kanaatim vaka sayıları, havaların ısınması, insanların daha fazla açık alanlarda vakit geçirmesi ve bilinçli bir şekilde yaşamını devam ettirmesi ile yaz döneminde çok daha az gündem olabileceği kanaatindeyim."

"Önümüzdeki yaz döneminin önceki Covid yaz dönemlerine göre mukayese edilemeyecek kadar rahat bir dönem olacağını düşünüyorum"

Yaz aylarına doğru vaka sayılarının daha da düşeceğini vurgulayan Prof. Dr. Oğuztürk, "Ben Ramazan Bayramı'nda ülkemizde Covid-19'un ilk sıralarda gündem olmadığı bir bayram yaşanacağını düşünüyorum. Önümüzdeki yaz döneminin önceki Covid yaz dönemlerine göre mukayese edilemeyecek kadar rahat bir yaz dönemi olacağını ümit ediyorum ve o şekilde de düşünüyorum" açıklamasında bulundu.