Prof. Dr. Nuri Özgirgin'e İtalya Yıldızı Nişanı Şövalyelik Unvanı Verildi

Türk bilim insanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin, otoloji ve nörotoloji alanındaki uluslararası çalışmaları dolayısıyla "İtalya Yıldızı Nişanı Şövalyelik" ünvanına layık görüldü.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende, İtalya Yıldızı Nişanı Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella adına Büyükelçi Giorgio Marrapodi tarafından Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin'e takdim edildi.

İtalya Yıldızı Nişanı (Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia), İtalya ile diğer ülkeler arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunan, İtalyan kültürünün ve kimliğinin yurt dışında tanıtılmasına hizmet eden kişilere veriliyor.

"35 yıldır kulak cerrahisi ve denge bozuklukları alanında çalışıyorum"

Prof. Dr. Nuri Özgirgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalarında 35 yıldır özellikle baş dönmesi ve denge bozuklukları alanında yoğunlaştığını ve uluslararası projeler yürüttüğünü dile getirdi.

Avrupa Otoloji Nörotoloji Akademisi Üst Kurul Üyesi olduğunve Uluslararası Vestibüler Dernek Başkanlığını da yaptığını aktaran Özgirgin, "Güney Amerika'dan Japonya'ya, Kore'ye kadar çok yakın tanınan ve Türkiye'yi olabildiğince iyi temsil eden bir bilim insanı haline geldim. Özellikle bu Avrupa Otoloji Nörotoloji Akademisi döneminde, Avrupa'nın tüm bilim otoloji konusunda ve baş dönmesi denge bozuklukları konusunda bilimsel yapılanmasında pozitif katkım oldu. Eğitim programlarını hazırladım. Çeşitli kurslar, kongreler düzenledim." diye konuştu.

Prof. Dr. Özgirgin, İtalya Yıldızı Nişanı'nın 3 yılı aşkın bir değerlendirme sürecinin ardından Türkiye'den bu yıl sadece 3 kişiye verildiğini söyledi.

Son 20 yılda yaklaşık 50 farklı vesileyle İtalya'da ulusal ve uluslararası toplantılarda konuşmacı olarak yer aldığını aktaran Özgirgin, "Kongrelerde, kurslarda, ameliyatlarda, anatomi eğitimlerinde yer aldım. İtalya'nın bütün şehirlerinde bilimsel etkinliklere katıldım. Bu yoğun bilimsel etkileşim, özellikle İtalyan bilim insanlarının dikkatini çekti." dedi.

Özgirgin, İtalya ile baş dönmesi ve denge bozuklukları üzerine çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Uluslararası Denge Bozuklukları Derneğinin başkanıyım. İtalya ile son yıllarda ağırlıklı olarak bu konu paylaşılıyor. Günümüzde halk arasında 'kristal oynaması' diye bilinen pozisyonel baş dönmesiyle ilgili çok yoğun ve sık aralıklı bilimsel yayınlarımız oluyor. Hem Türkiye içinde kurslar hem de yurt dışında dönemsel olarak dünya kongreleri yapıyoruz. Baş dönmesinin daha iyi algılanması, hastalara daha iyi hizmet vermek üzere bilimsel altyapıyı oluşturuyoruz."

"Her 3 kişiden biri hayatında baş dönmesiyle ilgili sağlık sorunu yaşıyor"

Baş dönmesinin dünya nüfusunda en sık görülen rahatsızlıklardan biri olduğuna dikkat çeken Özgirgin, şunları kaydetti:

"Her 3 kişiden biri hayatında baş dönmesiyle ilgili sağlık sorunu yaşıyor. Ağırlıklı olarak baş dönmeleri 50 yaşın üzerinde daha sık görülüyor. Yurt dışında çalışmalarımız bilimsel anlamada pozisyonel baş dönmesinin nüksleri ve onun nasıl aşılacağı konusunda. Bununla ilgili bilim insanları tarafından çok yakından takip edilen dergilerde yayınlarımız oluyor. İtalyan meslektaşlarımızla en son Frontiers Neurology dergisinde iki tane üst üste, çok önemli, takip sürecini tamamen devrim niteliğinde yenileyecek yeni bilgilerle yayınlarımız oldu."