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Prematüre Hira Su, 155 Günlük Tedavinin Ardından Taburcu Oldu

Prematüre Hira Su, 155 Günlük Tedavinin Ardından Taburcu Oldu
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Mersin'de 26 haftalıkken dünyaya gelen 380 gram ağırlığındaki Hira Su bebek, 155 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından sağlık görevlilerinin alkışları eşliğinde taburcu edildi. Ailesi ve sağlık ekipleri, bebeğin hayata tutunmasında büyük bir mücadele verdiklerini belirtti.

Mersin'de 26 haftalıkken 380 gram ağırlığında prematüre olarak dünyaya gelen Hira Su bebek, 155 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

Erdemli ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Faika Ateş, 14 yıl aradan sonra ikinci çocuğunu kucağına alacağı hamileliğinin 26. haftasında şiddetli sancıları başlayınca Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yapılan muayenede doğumun başladığının anlaşılmasıyla Ateş, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Doğuma alınan anne, 380 gram ağırlığında ve 25 santimetre boyunda kız çocuğu dünyaya getirdi.

Erken doğum nedeniyle organları gelişmediği için kuvöze alınıp solunum cihazına bağlanan prematüre bebeğe, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi uzman doktorları Mustafa Akçalı ve Hüseyin Şimşek tarafından tedavi uygulandı.

Yaşam mücadelesi verdiği süreçte kilosu 2 kilo 100 grama, boyu ise 40 santimetreye ulaşan Hira Su, 155 gün sonra sağlık görevlilerinin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

"Birkaç kez kalbi durdu"

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Birim Sorumlusu Uzman Dr. Mustafa Akçalı, gazetecilere, erken doğan bebeklerde yaşam şansının çok az olduğunu söyledi.

Hira Su'nun çok güçlü bir şekilde direndiğini anlatan Akçalı, "Bu süreçte çok badireler atlattı. Birkaç kez kalbi durdu. Arkadaşlarımızla beraber özverili bir şekilde müdahale ettik ve hayata döndüğünü gördük. Yaklaşık 75 gün solunum cihazında takip ettik. Küçük bir göz ameliyatı geçirdi. Ufak ufak beslenmesini yaptık. Beslenme sorunu bekliyorduk ama bebeğimizde öyle bir sıkıntımız yaşanmadı. Bebeğimiz nörolojik ve diğer muayeneleri çok iyi gidiyor. Sadece gözünde ufak bir problem var. Onu da zamanla aşacak gibi görünüyor. Şimdi bize gülücükler atıyor. Bundan sonraki hayatı inşallah güzel olur."

"Hiçbir zaman umudumu kaybetmedim"

Anne Faika Ateş de zorlu süreci atlatmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Bebeğinin hayata tutunması için özveriyle çalışan sağlık ekiplerine teşekkür eden Ateş, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Gözüm hiç arkada kalmadı. Bebeğime dokunamıyor, bakamıyor ve emziremiyordum. Bir anne olarak çok üzülüyordum ama uzun ve zor bir yol olduğunu, bunu başaracağımızı biliyordum. 14 yıl sonra tekrar anne oldum, güzel bir duygu. Şu an evladımı kucağıma alabiliyorsam önce Allah, sonra Mustafa hocam ve sağlık personelleri sayesinde."

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Sağlık
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