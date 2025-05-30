Prematüre Bebeğin Yaşam Mücadelesinden İlham Alan Yapay Zeka Uygulaması: NestNeo

Prematüre bir bebeğin yaşam mücadelesi, yapay zeka destekli uygulamaya dönüştü

Binlerce cana umut: NestNeo yapay zeka destekli ebeveyn koçu kullanıma sunuldu

NestNeo ile bebek bakımına bilimsel rehberlik: "Binlerce cana can verecek"

ANTALYA - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özge Altun ve alanında uzman akademisyenler tarafından geliştirilen NestNeo, 2025 yılının başında kullanıma sunuldu. Uygulama, ailelerin yenidoğan ve bebek bakımına ilişkin sorularına yapay zeka destekli, bilimsel ve bireyselleştirilmiş yanıtlar sunuyor.

18 yıl önce prematüre doğan Can'ın yaşam mücadelesinden ilhamla geliştirilen NestNeo hakkında bilgi veren Prof. Dr. Özge Altun, "Binlerce cana can verecek bir uygulama olacak bu," dedi.

Yapay zeka destekli, bilimsel ve bireyselleştirilmiş yanıtlar sunan NestNeo hakkında bilgi veren Prof. Dr. Özge Altun, uygulamanın 2025'in ilk aylarında kullanıma sunulduğunu belirtti. Aynı zamanda NestNeo'nun Kurucu Ortağı, Tıbbi Direktörü ve Başkan Yardımcısı olan Altun, bu yenilikçi projenin ebeveynlere güvenilir rehberlik sunmak üzere geliştirildiğini ifade etti.

Her Bebeğe Özel, Şefkatli ve Bilimsel Yanıtlar

Prof. Dr. Altun, NestNeo'nun, yenidoğan döneminden itibaren özellikle ilk iki yaşta ve sonrasında ailelerin karşılaştığı her türlü soruya yapay zeka destekli, bilimsel kaynaklara dayalı ve bireyselleştirilmiş yanıtlar sunduğunu vurguladı. "NestNeo, bizim geliştirdiğimiz bir yapay zeka. Çok özel bir dili var. Şefkatli konuşuyor, annelerle empati kurabiliyor," diyen Altun, uygulamanın benzerlerinden farklı olarak yalnızca genel bilgi vermediğini; kendisinin ve alanında uzman birçok akademisyenin hazırladığı bilimsel rehberler ve kanıtlara dayalı önerilerle çalıştığını belirtti.

Altun, "Soruların yanıtları bebeğin özelliklerine göre yapay zeka desteğiyle bireyselleştiriliyor. Örneğin, 'Bebeğim ne yesin?' diye sorduğunuzda, sizin bebeğinizin özelliklerine uygun bir yanıt veriyor. Bu yanıt da hem bilimsel rehberlerle hem de uzman görüşleriyle uyumlu oluyor" dedi.

Bilgi Kirliliğine Karşı Güvenilir Kaynak, Rehber Ebeveyn

Uygulamanın geliştirilme gerekçesini aktaran Altun, şunları söyledi:

"İnsanın hayatı boyunca en mükemmel yapmak istediği şey belki de iyi bir çocuk yetiştirmektir. Bu süreçte anne ve babalar kendilerini çok çaresiz hissedebiliyor. Özellikle ilk kez ebeveyn olanların aklında birçok soru işareti ve endişe oluyor. Bu soruların yanıtlarını sosyal medyada ya da Google'da arıyorlar. Ancak bilgi kirliliği nedeniyle yetersizlik hissine kapılıyorlar. Ne yazık ki bazen yanlış uygulamalar da ortaya çıkabiliyor. NestNeo, bu sorunu şefkatli ve bilimsel bir dille kökünden çözmeyi ve daha sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunmayı hedefliyor."

Can'ın Yaşam Mücadelesi NestNeo'ya İlham Oldu

Uygulamanın geliştirilme sürecini kişisel bir konuda da aktaran Prof. Dr. Altun, NestNeo'nun kurucu ortağı olan İstanbul Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Tuğkan Tuğlular ile yollarının nasıl kesiştiğini şöyle anlattı: "Tuğkan Hoca'nın 18 yıl önce 24 haftalık olarak doğan bir oğlu oldu. Oğlunun ismi Can'dı. Biz Can yaşama tutununcaya dek yoğun bakımın içinde, sonrasında da çok uzun bir maratonla birlikte koştuk. Benim nasıl bir hekim olduğumu, sadece bebeği değil tüm aileyi merkeze alarak nasıl çalıştığımı birinci elden bilen insanlardan biri oldu"

Altun, projenin devamında güçlü bir teknik ekiple bir araya geldiklerini belirterek şunları söyledi: "Tuğkan Hoca, bu hayalimi anlattığımda beni çok yetenekli bir mühendis ve teknik ekiple tanıştırdı. Ortaklarımızdan ikisi Türkiye'de yetişmiş çok zeki yazılımcılar ve şu anda Hollanda'da yaşıyorlar. Bu şirketi kurduktan sonra tamamen öz kaynaklarımızla çok iyi bir noktaya ulaştık. Bu da Can'ın şansı diye düşünüyorum. Sadece Can'a değil, binlerce cana can verecek bir uygulama olacak bu."