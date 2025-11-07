Pazaryeri'nde Diyabet Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi tarafından diyabet konusunda farkındalık etkinliği düzenlendi.

Çarşı Meydanı'nra açılan stantta Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Erim Berkin Eker ve hemşireler tarafından diyabet hastalarına yönelik bilgilendirme çalışmaları, hastalıktan korunma yolları ve sağlıklı yaşam için dengeli beslenmenin önemi anlatılarak, kan ölçüm işlemleri yapıldı ve broşür dağıtıldı.

Eker, vatandaşların etkinliğe gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti.