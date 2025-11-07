Haberler

Pazaryeri'nde Diyabet Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Pazaryeri'nde Diyabet Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi tarafından diyabet konusunda bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Vatandaşlara dengeli beslenmenin önemi ve hastalıktan korunma yöntemleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi tarafından diyabet konusunda farkındalık etkinliği düzenlendi.

Çarşı Meydanı'nra açılan stantta Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Erim Berkin Eker ve hemşireler tarafından diyabet hastalarına yönelik bilgilendirme çalışmaları, hastalıktan korunma yolları ve sağlıklı yaşam için dengeli beslenmenin önemi anlatılarak, kan ölçüm işlemleri yapıldı ve broşür dağıtıldı.

Eker, vatandaşların etkinliğe gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Sağlık
