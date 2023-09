Pamukkale Belediyesi Alzheimer Merkezi'nde Dünya Alzheimer Günü Etkinliği

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla Pamukkale Belediyesi tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Bölgenin en modern Alzheimer merkezi olarak hizmet veren Pamukkale Belediyesi Yüksel-Turan Abalıoğlu Alzheimer ve Gündüzlü Yaşlı Bakım Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte merkezin birinci yılı da kutlandı.

Bölgenin en modern Alzheimer Merkezi olarak dikkat çeken Pamukkale Belediyesi Yüksel-Turan Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi'nde, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kadriye Özer Bici, Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi Başkanı Hatice Hülya Eryılmaz, hayırsever Abalıoğlu ailesi adına Mahir Abalıoğlu, belediye başkan yardımcıları, mahalle muhtarları ile Alzheimer hastaları ve aileleri katıldı. Etkinlikte, Prof. Dr. Gülfizar Sözeri Varma Alzheimer hastalığı hakkında önemli bilgiler veren bir sunum gerçekleştirdi. Hasta ve yakınlarının sorularının da bire bir yanıt bulduğu etkinlikte, Pamukkale Belediyesi Yüksel-Turan Abalıoğlu Alzheimer ve Gündüzlü Yaşlı Bakım Merkezi'nin de birinci hizmet yılı da pasta kesimi ile kutlandı.

"Bu tesis cennetten bir köşe"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin seçim vaatlerinden olan ve 21 Eylül 2022 tarihinde hizmete sunulan Pamukkale Belediyesi Yüksel-Turan Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi, bir yıldır onlarca Alzheimer hastalarının ve ailelerinin destekçisi oldu. Merkezde düzenlenen farkındalık etkinliğinde konuşan Başkan Örki, "21 Eylül'ün tüm dünyada önemli bir farkındalık günü olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok sinsi bir hastalık hiç fark ettirmeden hayatımıza giriyor. Her yıl bugün bu sebeple çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Sağlıklı insanların da uzmanların önerileri doğrultusunda yaşamlarını şekillendirmeleri ile bu hastalıkla tanışma ihtimallerinin düşeceğinin mesajını vermek istiyoruz. Koca çınarlarımızın, büyüklerimizin bizlerin üzerindeki emeklerini asla inkar edemeyiz. Bu hastalıkla mücadele eden büyüklerimizin ve yakınlarının da her zaman destekçisiyiz. Bu tesisimizi ben cennet köşesi olarak nitelendiriyorum ve her gelişimde huzur buluyorum. Büyüklerimizle bir araya gelişimizde çok da dua alıyoruz. Sizlerin gözlerindeki ışıltıyı görünce bizler de mutlu oluyoruz. Tesisimizin temelini 21 Eylül 2021'de temelini atmışız. Bu merkezin yapımında bu yeri bizlere tahsis eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan ve meclis üyelerimize, hayırsever ailemiz Abalıoğlu ailesine çok teşekkür ediyoruz. Alzheimer merkezimizi hizmete açtıktan sonra ne kadar doğru ve güzel bir iş yaptığımızı gördük. El birliği ile güç birliği ile aşamayacağımız bir hiç engel yok, yenemeyeceğimiz hiçbir hastalık yok. Tesisimizin yapımında ve hizmete girdikten sonra emek veren herkese teşekkür ediyor, her birinize sağlıklı günler diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından, müzik dinletisi, pasta kesimi yapıldı. Merkezden hizmet alan hastaların el sanatları çalışmaları gerçekleştirdi. Etkinlik sonunda tüm katılımcılar, hasta ve yakınları ile birlikte farkındalık günü anısına balon uçuruldu. - DENİZLİ