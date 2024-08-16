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Pakistan Sağlık Bakanlığı, Körfez ülkelerinden dönen üç hastada maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini doğruladı

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Pakistan Sağlık Bakanlığı, Körfez ülkelerinden dönen üç hastada maymun çiçeği virüsü vakasını doğruladı. Eyalet sağlık yetkilileri ise üç vaka tespit ettiklerini bildirdi. Virüsün hangi varyantına sahip olduğu henüz belirlenmedi. Bu durum, virüsün yeni formunun rutin yakın temasla daha kolay yayılması nedeniyle küresel endişe yaratıyor. Dünya Sağlık Örgütü, virüsün yeni varyantının tespit edilmesi sonrası hastalığı uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan etti.

Pakistan Sağlık Bakanlığı, Körfez ülkelerinden dönen üç hastada en az bir mpox virüsü vakasını doğruladığını açıkladı. Bu arada, eyalet sağlık yetkilileri üç vaka tespit ettiklerini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü, doğrulanan vakaların gen diziliminin devam ettiğini ve süreç tamamlanana kadar hastanın mpox'un hangi varyantına sahip olduğunun belli olmayacağını söyledi.

Virüsün yeni bir formu, rutin yakın temasla daha kolay yayılıyor gibi göründüğü için küresel endişe yarattı.

Cuma günü daha erken saatlerde, kuzey Hayber Pahtunhva eyaletinin sağlık departmanı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen hastalarda üç vaka tespit edildiğini açıkladı. Merkezi Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulanan hastanın bu üç kişi arasında olup olmadığı belli değil.

Dünya Sağlık Örgütü, virüsün yeni varyantı tespit edildikten sonra hastalığın son salgınını uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan etti.

Pakistan Sağlık Bakanlığı, Körfez ülkelerinden dönen bir hastada maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini doğruladı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Sağlık

Birleşik Arap Emirlikleri Dünya Sağlık Örgütü Sağlık Bakanlığı Monkeypox Pakistan Pakistan Körfez Sağlık Dünya Haberler

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