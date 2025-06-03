Özcan Kaya: En sık görülen skolyoz ergenlikte ortaya çıkıyor

Özcan Kaya: En sık görülen skolyoz ergenlikte ortaya çıkıyor
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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özcan Kaya, Haberler.com'da Meral Karadağ'ın sunduğu "İyileşme Burada Başlar" programına konuk oldu. Kaya, skolyozun erken fark edilmesinin önemine vurgu yaparken, modern cerrahi tekniklerin hastalara sağladığı kolaylıkları da anlattı.

    Skolyozun toplumda yeterince tanınmadığını belirten Doç. Dr. Özcan Kaya, çocukluk döneminde ortaya çıkan bu omurga eğriliği hakkında bilinmesi gerekenleri Haberler.com ekranlarında paylaştı. Cerrahinin gelişimiyle tedavi sürecinin daha konforlu hâle geldiğini ifade etti.

    "AİLELERİN SKOLYOZ FARKINDALIĞI DÜŞÜK"

    Kaya, skolyozun özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde sinsi ilerleyebileceğini belirterek, "Türkiye'de ailelerin skolyoz farkındalığı düşük" uyarısında bulundu. Çocuklarda sırt ve göğüs asimetrisinin önemli bir belirti olduğunu söyleyen Kaya, "Sırt ve göğüs kafesinde görülen eğrilikler skolyozun habercisi olabilir" dedi.

    "EN SIK GÖRÜLEN SKOLYOZ ERGENLİKTE ORTAYA ÇIKIYOR"

    Skolyozun en yaygın türünün ergenlik döneminde, sebebi bilinmeyen şekilde ortaya çıkan form olduğunu belirten Kaya, "Eğrilik derecesi yıllık olarak 3 ila 5 derece arasında değişebilir" açıklamasında bulundu. İlerlemiş eğriliklerde sırt, göğüs kafesi ve omuz asimetrilerinin ameliyatla düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.

    "YENİ TEKNOLOJİLERLE SKOLYOZ AMELİYATI ARTIK ÇOK DAHA GÜVENLİ"

    Cerrahinin gelişmesiyle birlikte skolyoz ameliyatlarının hem daha güvenli hem de hasta konforu açısından daha başarılı hale geldiğini vurgulayan Doç. Dr. Kaya, "Yeni teknolojilerle ameliyatlar daha kolay ve güvenli hale geldi" dedi. Ayrıca, ciltte iz kalma olasılığının oldukça düşük olduğunu ve operasyonlar için en uygun dönemlerin yaz tatili başlangıcı ile sonu olduğunu belirtti. Toplumda hâlâ cerrahi müdahaleye karşı önyargı olduğunu söyleyen Kaya, doğru bilgilendirme ile bu algının kırılabileceğini dile getirdi.

    Özcan Kaya: En sık görülen skolyoz ergenlikte ortaya çıkıyor

    Haberler.com / Şevval Çelik - Sağlık
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