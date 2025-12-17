Haberler

Oytun Erbaş'tan bir çıkış daha: Alkol alan kadında bu risk daha yüksek

Oytun Erbaş'tan bir çıkış daha: Alkol alan kadında bu risk daha yüksek
Haberler.com'un yapımı "İyilik İyileştirir" programında, sunucu Klinik Psikolog Metin Aydın bu hafta konuk olarak Akademisyen, Yazar ve Bilim İnsanı Prof. Dr. Oytun Erbaş'ı ağırladı. Prof. Dr. Oytun Erbaş, programda "Alkol kullanan kadınlarda aldatma riski daha yüksek" açıklamasında bulunurken, bu görüşünün nedenlerini de tek tek açıkladı.

  • Alkol kullanan kadınlarda aldatma riski daha yüksektir.
  • Alkol alan kadınlarda HIV ve Hepatit C gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma riski daha fazladır.
  • Alkol alan kadınlarda rahim ağzı kanseri daha fazla görülmektedir.

"KADIN ALDATMIŞSA YOL VERİN"

Konu ile ilgili konuşan Prof. Dr. Oytun Erbaş yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Eğer kadın aldatmışsa yol verin. Kadın aldatması gerçekten duygusal. İnanmış güvenmiş senden vazgeçmiş o. Burada uyuşturucu ve madde bağımlığı ortaya çıkıyor. Yurtdışında yapılan çalışmalarda kesinlikle alkol ve uyuşturucunun iki cinste de aldatmayı arttırdığı kadınlarda daha çok artırdığı gözükmüş. Çünkü kadınlarda biraz toplumsal baskılar var. Aldatamıyor ama alkol alındığında daha çok aldattığı ve daha çok HIV-Hepatit C gibi cinsel yolla bulaşan hastalığa yakalandığı, hatta alkol alan kadınlarda rahim ağzı kanserinin daha fazla görüldüğü biliniyor. Rahim ağzı ne alaka diyeceksiniz, kontrolsüz cinsel ilişki olduğu gözükmüş."

"SEVMEYEN KADIN ALDATIR"

Erbaş, sözlerine, "Bir de aynı miktardaki alkol kadını daha çok etkiliyor. Kadınlarda yağ dokusu fazla olduğu için dağılım hacmi daha düşük, o yüzden konsantrasyon daha yüksek kalıyor. Alkol kadınları kesinlikle daha çok etkiliyor. O nedenle alkol alan kadınların daha çok aldattığı ve bunların bir alışkanlık haline gelebileceği söyleniyor. Şöyle bir refleks oluşuyor: alkol alma, haz olarak aldatma ve unutma. Unuttuğu için de sorumluluğundan vazgeçme. Ben hep şöyle söylüyorum alkol alan bir kadının aldatma riski her zaman daha yüksektir. Sevmeyen kadın aldatır. Aldatan kadın sevmiyordur" diyerek devam etti.

title