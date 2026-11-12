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Organ bağışı haftasında Döşemealtı Devlet Hastanesi'nde keman konseri verildi

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Organ bağışı haftasında Döşemealtı Devlet Hastanesi'nde keman konseri verildi Haber Videosunu İzle
Organ bağışı haftasında Döşemealtı Devlet Hastanesi'nde keman konseri verildi
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Döşemealtı Devlet Hastanesi'nde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında diyaliz hastalarına keman konseri düzenlendi. Hastanede farkındalık görselleri ve bilgilendirme standı yer alırken, konserle hastalara moral ve motivasyon desteği sağlandı.

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında, organ bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Döşemealtı Devlet Hastanesi'nde tedavi gören diyaliz hastalarına konser düzenlendi.

Döşemealtı Devlet Hastanesi'nde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle organ bağışının önemine dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla çeyitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında ilçe genelindeki dijital ekranlarda yayımlanan farkındalık görselleriyle kampanyanın daha geniş kitlelere ulaşması hedeflenirken, hastane içerisinde kurulan bilgilendirme standında ise vatandaşlara organ bağışının önemi anlatıldı. Ayrıca, 2. Uluslararası Karikatür Yarışması'nda dereceye giren eserler hastanenin ana girişinde sergilendi.

Diyaliz hastalarına müzik ile motivasyon

Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği iş birliğiyle Diyaliz Ünitesi'nde tedavi gören hastalara yönelik keman konseri ile diyaliz hastalarına moral ve motivasyon desteği sağlandı. Döşemealtı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Kamil Gökhan Açar, organ bağışının büyük bir insanlık ve dayanışma örneği olduğunu belirterek, "Organ bağışı bir insanın başka bir insana verebileceği en kıymetli hediyelerden biridir. Bir bağış bir hayatı kurtarabilir, bir aileye umut olabilir. Tüm vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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