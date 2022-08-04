Op. Dr. Soysal: İdrar kaçırma kaderiniz değil

İdrar kaçırma, kişinin hayat kalitesini ve sosyal hayatını olumsuz etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Ancak bu durumun kader olmadığını ve birden fazla yöntemle tedavi edebildiğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sema Soysal, "Her gün düzenli olarak idrarı tutar gibi genital bölgeyi sıkıp gevşeterek yapılan egzersizler ile pelvik taban kasları güçlendirilebilir. Özellikle sıkışma tipi idrar kaçırma durumunda ilaç tedavisi yararlı olacaktır" dedi.

Çamlıca Erdem Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sema Soysal, kadınların hayat kalitesini ve sosyal hayatını olumsuz etkileyen, önemli bir sağlık sorunu olan idrar kaçırma sorununun tedavisi hakkında bilgiler verdi. İdrar kaçırmada tedavi yelpazesinin çok farklılık gösterdiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sema Soysal, "Hangi tip idrar kaçağı olduğu anlaşıldıktan sonra idrar kaçırmanın derecesi ve hayat kalitesine olan etkisi göz önüne alınarak uygun tedavi seçenekleri aranır. Bu seçenekler; hayat tarzını düzenlemek, mesane ve pelvik taban kas egzersizleri, ilaç tedavileri ve ameliyattır" dedi.

"TEDAVİ SEÇENEKLERİNDEN HASTA İÇİN EN UYGUN OLANI TERCİH EDİLİR"

Hayat tarzı düzenlemeleri arasında kabızlık ve aşırı kilo alımından kaçınılmasının çok önemli olduğunu söyleyen Op. Dr. Soysal, "Her gün düzenli olarak idrarı tutar gibi genital bölgeyi sıkıp gevşeterek yapılan egzersizler ile pelvik taban kasları güçlendirilebilir. Özellikle sıkışma tipi idrar kaçırma durumunda ilaç tedavisi yararlı olacaktır. ya da menopoz sonrası hormon eksikliğine bağlı idrar kaçırmalarında östrojenin lokal kullanımı yararlı olabilir. Stres tipi idrar kaçırmalarında ise yaşa, idrar kaçırma şiddetine ve jinekolojik muayene bulgularına göre cerrahi tedavi seçeneklerinden hasta için en uygun olanı tercih edilerek yapılabilir" şeklinde konuştu.

UYGUN TEDAVİYLE BU SORUNDAN KOLAYCA KURTULABİLİRSİNİZ

İyi bir değerlendirme ve hastaya uygun tedavi seçimi yapılmazsa idrar kaçırma sorununun tekrarlayabileceğini ifade eden Op. Dr. Soysal, "Her hastanın uzman tarafından değerlendirilip hangi tip idrar kaçışı yaşadığı anlaşılıp uygun tedavi seçeneğinin hastaya sunulması çok önemlidir. Hayat kalitesini ve sosyal yaşamı son derece etkileyen idrar kaçırma hiçbir kadının kaderi olmamalıdır ve uygun tedavi ile bu soruna çözüm bulunmalıdır" diye konuştu.

İdrar kaçırmanın nasıl, ne zaman ve ne şekilde olduğuna göre farklı tipleri olduğunu belirten Op. Dr. Sema Soysal şunları söyledi:

"İdrar kaçırma; stres tipi, sıkışma tipi ve karışık tip olmak üzere üç tipte değerlendirilir. Stres tipi idrar kaçırma; öksürme, gülme, hoplama- sıçrama, ağır kaldırma gibi durumlarda yaşanan idrar kaçırmadır. Bu durumlarda mesaneye gelen yüksek basınca idrar tutmaya yarayan kaslar karşı koyamaz ise idrar kaçırma oluşur. Sıkışma tipi idrar kaçırma, aniden gelen sıkışma hissi sonrası istemsiz olarak idrarın kaçmasıdır. Her iki durumun beraber yaşandığı idrar kaçırma ise karışık tip idrar kaçırmadır. İdrar kaçıran hastaların iyi bir öyküleme sonrası (nasıl-ne zaman idrar kaçırıldığı) fiziki muayene ve tetkikleri yapılır ve hangi tip idrar kaçırma olduğu tespit edilir."