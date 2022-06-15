Op. Dr. Seda Çelik: "Aynı kişideki farklı göz renkleri, aslında bir hastalık değil" - Haberler

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Op. Dr. Seda Çelik: "Aynı kişideki farklı göz renkleri, aslında bir hastalık değil"

İhlas Haber Ajansı - Mustafa Kurtulan - Sağlık
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Op. Dr. Seda Çelik: "Aynı kişideki farklı göz renkleri, aslında bir hastalık değil"SİVAS Op. Dr. Seda Çelik, Van kedilerinde olduğu gibi kişilerdeki farklı göz renklerinin aslında bir hastalık olmadığını söyledi.

Op. Dr. Seda Çelik: "Aynı kişideki farklı göz renkleri, aslında bir hastalık değil"

SİVAS Op. Dr. Seda Çelik, Van kedilerinde olduğu gibi kişilerdeki farklı göz renklerinin aslında bir hastalık olmadığını söyledi.

Çok nadir görülse de bazı insanlarda Van kedileri gibi farlı göz renklerine sahip olabiliyor. Bazı kişilerde bir göz farklı diğeri farklı renge sahip olurken kimilerinde ise aynı göz iki farklı renk taşıyabiliyor. Halk arasında bu durum hastalık olarak değerlendirilse de uzmanlar nadir görülen bu durumu hastalık olarak kabul etmiyor.

Sivas Medicana Hastanesi Göz Hastalıkları Operatör Doktoru Seda Çelik, tıp literatüründe Heterokromi olarak bilinen gözlerdeki renk farlılığını hastalık olarak görmediklerini belirtip, "Heterokromiyi bir hastalık olarak görmüyoruz. Çok nadir gördüğünüz çoğunlukla hiçbir hastalığın belirtisi olmayan, hastaya hiçbir zararı olmayan bir şeydir. Genellikle doğuştan ortaya çıkıyor. Estetik olarak görüntü farklılığı sağlıyor. Renk farklılığı anlamına geliyor. Gözümüze rengini veren pigmentlerdir. Pigmentlerde farklılık olduğunu gösteriyor. Çok nadiren de olsa hastalıklara eşlik edebiliyor. Bunlar bazen doğuştan olan sendrom hastalıklar. En sık gördüğümüz Horner sendromu oluyor. Ancak biz heterokromi gördüğümüz de hemen hastayı yönlendirmiyoruz genellikle eşlik eden problemler varsa bunu destekleyici gibi oluyor. Bazı edimsel hastalıklara da eşlik edebiliyor. Bunlar daha çok üveitler, glokom da kullandığımız prostaglandin analogları ve fux üveiti hastalıkları özellikleri en sık gördüklerimizden" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Kurtulan - Sağlık

Sivas Van Sağlık Haberler

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