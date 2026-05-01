Onkoloji Hastanesinde öğrenciler için modern ve donanımlı kütüphane hizmete açıldı

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesi içerisinde yapımı tamamlanan yeni kütüphane ve okuma salonunun açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine; İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Aslan, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaaslan, Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Kalkan, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Gülşen Dayı, akademik ve idari personelin yanı sıra Malatya BİM Bölge Direktörü Recep Evgiloğlu, Mağaza Geliştirme Müdürü Necip Fazıl Çiçek ve Bölge Satış Müdürü Rıza Taşdelen katıldı.

Törende ilk olarak konuşan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Aslan, süreçte emek veren herkese teşekkür ederek, "Kronik bir soruna dönüşen kütüphane ve ders çalışma mekanımızın genişletilmesi gerekiyordu. Çok örnek güzel bir alan oluşturduk. Bu konuda başta başhekimimiz olmak üzere teknik desteği sağlayan Yapı İşleri Daire Başkanlığımıza, Genel Sekreterliğimize, Hastane Başmüdürlüğümüze ve Teknik Hizmetler Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Süreçleri birebir takip eden tüm ekip arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. İyi bir alan oluştuğunu düşünüyorum. Hepiniz hoş geldiniz, başarılı bir kütüphane olmasını diliyorum" dedi.

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaaslan da kütüphanenin gerekliliğine dikkat çekti. Konuşmasında Karaaslan, "Turgut Özal Tıp Merkezimiz şüphesiz ki artık ulusal ve uluslararası anlamda ciddi bir yer edindi. Bu başarının altında Tıp Fakültemizde bulunan akademik kadromuzun çok büyük katkısı var. Öğrencilerimizin yetişmesi için nezih ve ferah mekanlar çok önemliydi. Açılışını yaptığımız kütüphane gerçekten çok güzel oldu. Rektörümüz bu sürecin her aşamasını yakından takip etti. Kütüphanenin açılmasına vesile olan herkese teşekkür ediyor, öğrencilerimize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat da modern ve konforlu bir çalışma alanının hizmete açıldığını belirtti. Açılışın hayırlı olmasını temenni eden Akpolat, "Burada ismi zikredilmeyen asıl kahramanlardan birileri de BİM Bölge Müdürlüğümüzdür. Gerçekten onların desteği olmasaydı bu kütüphaneyi bugün açamıyor olacaktık. Tüm finansman desteğini sağladılar. Öğrencilerimizden özellikle okuma salonu yönünde yoğun talepler geliyordu. Bu doğrultuda kapasitemizi 250'den 550 kişiye çıkardık ve toplam alanı bin 140 metrekareye ulaştırdık. Oldukça modern, geniş ve konforlu bir çalışma alanı oluşturduk. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve destek veren kurumlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle kütüphane ve okuma salonunun açılışı gerçekleştirildi. Rektör Akpolat ve beraberindekiler, kütüphane ile okuma salonunu gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti. - MALATYA

