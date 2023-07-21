OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve OKTAM'dan Yaşlılar İçin Etkinlik

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü ile Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM) tarafından yaşlılar için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlikte yaşlıların hayat kalitelerini artırmayı, daha sağlıklı ve huzurlu hayat sürdürmelerini amaçlayan aktiviteler yapıldı. OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Terzi, etkinliğe 80 yaşlının katıldığını belirtti ve yaşlılar için düzenlenen etkinliklerin yaşam kalitesini olumlu etkilediğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı ise yaşlılar için politikalar geliştirmenin önemine dikkat çekti. Gerontoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Esra Erdoğan ise etkinlikte yaşlı bireyleri doğa ile birleştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü ile Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM) tarafından yaşlılar için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversiteye ait OMTEL Otel'de düzenlenen, yaşlıların hayat kalitelerini artırmayı, daha sağlıklı ve huzurlu hayat sürdürmelerini amaçlayan etkinlikte Gerontoloji Bölümü öğretim üyeleri tarafından katılımcılarla ısınma, yoga, kurum üzüm ve nefes egzersizi gibi aktiviteler yapıldı.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Terzi, burada yaptığı konuşmada, etkinliğe 80 yaşlının katıldığını belirtti.

Etkinlik için üniversitelerinin altyapısını kullandıklarını dile getiren Terzi, "Fizik tedavi, pilates, yoga gibi etkinlikler düzenliyoruz. Aynı zamanda sosyal alanda paylaşımlarını sağlayacak bir ortam inşa ediyoruz. Bu ve benzeri aktiviteler kişilerin yaşam kalitesini olumlu etkiliyor. Bu etkinliklerin yaşlılarımıza çok iyi geldiğini biliyoruz. Üniversite olarak Samsun'un tüm birimleriyle işbirliği içerisindeyiz. Sadece yaşlılar değil, ileriki zamanlarda çocuklar, dezavantajlı gruplar için de etkinlikler gerçekleştirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı da Bakanlıklarının öncelikli hedeflerinden birinin ülkedeki tüm yaşlıların sağlıklı, huzurlu şekilde yaşamlarını sürdürebilmelerine katkıda bulunmak olduğunu anlattı.

Samsun'da 7 huzurevi bulunduğunu ve buralarda 450 civarında yaşlının kaldığına dikkati çeken Balcı, "Yaşlı nüfus artarken, bizlerin de kısa, orta ve uzun vadede yaşlılar için politikalar geliştirmemiz gerekiyor. Özellikle kurum bakımında kalan yaşlılarımızın sağlıklı şekilde hayatlarını devam ettirebilmeleri için farklı kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişim halindeyiz." açıklamasında bulundu.

Gerontoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Esra Erdoğan da yaşlı bireyleri doğa ile birleştirmeyi amaçladıklarına işaret ederek, "Amacımız kaslarını güçlendirmek, denge problemlerini çözmek, sağlıklı ve aktif yaşlanmalarını sağlamak. Destek veren herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlikte Erdoğan ile Dr. Öğretim Üyesi Mine Pekesen Kurtça, Öğretim Görevlisi Sevda Burak ve diyetisyen Ravza Köse, çeşitli konularda sunum yaptı.

Etkinliğe OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İdris Varıcı, OKTAM Müdürü Prof. Dr. Mucize Ünlü ile akademisyenler ve eğitmenler katıldı.