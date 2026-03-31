OMÜ'DEN KOLU KOPAN ÖĞRENCİYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, kolu kopan öğrencinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Öğrencinin entübe edilmiş halde hastaneye geldiğini ve çeşitli cerrahi müdahalelerin devam ettiğini açıkladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, kolu kopan öğrencinin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Özgen, "Hastamız sabah bize geldiğinde kısmen anestezi altında ve entübe edilmişti. O haliyle değerlendirme yaptığımızda bir iki küçük problem dışında hayatı tehdit eden diğer organlarda hasar görmedik. Beyinde hafif bir kanaması var müdahale gerektirmeyen. Akciğerde hafif bir kanaması var ama kol, üst kolu kopmuş haliyle bize geldi. Bu tip hastalarımızda 3 bölümü ilgilendiriyor. Kalp damar cerrahisi, ortopedi ve plastik cerrahi. 3 bölümümüzün de öğretim üyeleri hastamızı değerlendirdiler. O şekilde ameliyata aldılar. Ameliyatta öncelik olarak kopmuş olan kolun kanlandırılması ve zaman uzatılması gerekiyor. Buna pervizyon işlemi diyoruz. Şu an itibariyle de kemik kısmını platin ile tamir etme aşamasındalar. Ondan sonra damarların ve sinirlerin ağızlaştırılması işlemi yapılacak ama ameliyat devam ediyor. Operasyonun akşam saatlerine kadar süreceğini tahmin ediyoruz. Takılacak kol ne kadar başarılı olacak, onu şu anda söyleme şansımız yok. Tutması için dua ediyoruz. Tutmaması konusunda da yapılacaklar konusunda tedbirimizi aldık" ifadelerini kullandı.

Emre ÖNCEL-Berkay YILDIZ/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
