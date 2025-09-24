Oğuzhan Akgül: Kök hücre estetikte gençleşme ve ömür uzatma için umut vadediyor

"KÖK HÜCRE VÜCUDUN İHTİYAÇ DUYDUĞU HÜCRELERE DÖNÜŞEBİLME POTANSİYELİNE SAHİP"

Haberler.com ekranlarında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olan medikal estetik uzmanı Oğuzhan Akgül, kök hücre tedavisinin detaylarını anlattı. Kök hücrelerin vücudun ihtiyacı olan hücrelere dönüşme potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Akgül, bu sayede estetik ve sağlık alanında pek çok yeni yöntemin uygulanabildiğini aktardı. Saç dökülmesi, cilt gençleştirme ve iz tedavilerinde elde edilen başarılı sonuçlara dikkat çekti.

"EN GÜVENİLİR YÖNTEM OTOLOG KÖK HÜCRE TEDAVİSİ"

Kök hücre çeşitlerinden bahseden Akgül, otolog ve alojenik yöntemler arasındaki farklara değindi. En güvenilir seçeneğin otolog olduğunu vurgulayan uzman isim, "Şu anda kök hücreyi daha kolay ve daha fazla miktarda elde edilebildiği için karın bölgesinden yapıyoruz" dedi. Tedavinin etkilerinin sabır gerektirdiğini ve 5-6 ay içinde ortaya çıktığını, ancak uzun yıllar kalıcılığını koruduğunu belirtti.

KORDON KANINDAN ALINAN KÖK HÜCRELERİN GELECEKTEKİ ÖNEMİ

Programda ayrıca kök hücre tedavisinin geleceği de masaya yatırıldı. Akgül, çalışmalar sayesinde insan ömrünün önümüzdeki 10-15 yıl içinde ciddi oranda uzatılabileceğini söyledi. Kordon kanından alınan kök hücrelerin uzun vadede çok faydalı olduğunun altını çizen Akgül, "Ne kadar erken alınırsa o kadar değerli" ifadelerini kullandı.